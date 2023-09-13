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Зарплата

Зависть — тяжелое чувство. Бухгалтеры считают несправедливым разные зарплаты с коллегами

Служба hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, что 38% россиян считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег.
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Зависть — тяжелое чувство. Бухгалтеры считают несправедливым разные зарплаты с коллегами
фото freepik.com

Почти половина респондентов (41 процент) заявили, что не имеют представления об уровне зарплат своих коллег и руководителей по работе. Чаще всего это представители сфер «Маркетинг, реклама, PR» и «Информационные технологии» (по 52%). Еще 35% в курсе доходов рядовых сотрудников в их компании, а 3% знают, какая зарплата у их начальства. 

Чаще всего разницей в зарплатах недовольны юристы (49 процентов), сотрудники безопасности (45 процентов), а также медики и бухгалтеры (по 43 процента).

Обратной точки зрения придерживаются 36% опрошенных — именно столько уверены, что разница в зарплатах — это абсолютно нормально. Оставшиеся 26% заявили, что у них в компании единый уровень зарплат на одинаковых позициях (обычно это сфера туризма и ресторанов – 35%).

21% опрошенных сообщили, что у них в коллективе все свободно обсуждают зарплаты друг друга и знают о размере выплат. Как правило, открыто говорить о заработных платах принято в профессиональных сферах «Финансы, бухгалтерия» (30%), «Управление персоналом, тренинги» (28%) и «Строительство, недвижимость» (27%). 

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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