Зависть — тяжелое чувство. Бухгалтеры считают несправедливым разные зарплаты с коллегами

Служба hh.ru провела опрос среди трудоустроенных соискателей и выяснила, что 38% россиян считают несправедливым, что их зарплата отличается от зарплаты коллег.

Почти половина респондентов (41 процент) заявили, что не имеют представления об уровне зарплат своих коллег и руководителей по работе. Чаще всего это представители сфер «Маркетинг, реклама, PR» и «Информационные технологии» (по 52%). Еще 35% в курсе доходов рядовых сотрудников в их компании, а 3% знают, какая зарплата у их начальства.

Чаще всего разницей в зарплатах недовольны юристы (49 процентов), сотрудники безопасности (45 процентов), а также медики и бухгалтеры (по 43 процента).

Обратной точки зрения придерживаются 36% опрошенных — именно столько уверены, что разница в зарплатах — это абсолютно нормально. Оставшиеся 26% заявили, что у них в компании единый уровень зарплат на одинаковых позициях (обычно это сфера туризма и ресторанов – 35%).

21% опрошенных сообщили, что у них в коллективе все свободно обсуждают зарплаты друг друга и знают о размере выплат. Как правило, открыто говорить о заработных платах принято в профессиональных сферах «Финансы, бухгалтерия» (30%), «Управление персоналом, тренинги» (28%) и «Строительство, недвижимость» (27%).