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Прием на работу

Ну, ты там долго? Сколько люди готовы ждать ответа от работодателя

«Мы вам перезвоним». Сколько люди готовы ждать ответа от потенциального работодателя выяснила служба hh.ru
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Ну, ты там долго? Сколько люди готовы ждать ответа от работодателя
фото freepik.com

Служба hh.ru выяснила, сколько времени соискатели готовы ждать ответ от работодателей, как относятся к работодателям, которые оставляют отклик без ответа, что для кандидатов важно при принятии решения об отклике в компанию. 

Опрос проводился с 22 по 28 августа 2023 года среди 2202 российских соискателей. Результаты опроса сопоставлены с данными аналогичного опроса 2021 года. 

Четверо из десяти опрошенных ждут ответа от работодателя не более 3 дней, прежде чем потерять интерес к вакансии, на которую откликнулись. Ждать 4-5 дней готов 20% соискателей, 6-7 дней — 18%.  Женщины чаще мужчин отмечают, что теряют интерес к вакансии после 1-3 дней ожидания (43 и 34 п.п. соответственно). Меньше других готовы ждать соискатели без опыта работы — почти половина теряет интерес к компании спустя 1-3 дня. Что касается профессиональных областей, наибольшая доля тех, кто не готов ждать больше 3 дней, наблюдается среди сотрудников сферы продаж (54%) и розничной торговли (54%), а наименьшая — среди высшего и среднего менеджмента (22%). 

Два из трех соискателей заявляют, что работодатель должен ответить в течение 3 дней, чтобы оставить хорошие впечатления о компании. В 2021 году большинство респондентов считали, что на их отклик должны ответить в эти же сроки. Наибольшая доля тех, кто изменит свое отношение к компании после 3 дней без ответа, наблюдается среди представителей сфер закупок (84%), розничной торговли (82%), транспорта и логистики (79%), продаж (75%) и административного персонала (74%). При этом менее половины сотрудников сферы закупок отмечают, что, когда последний раз искали работу, работодатель отвечал в течение этого срока.  

Чуть меньше половины респондентов отмечают, что работодатели давали ответ в течение 3 дней, когда они последний раз искали работу и откликались на вакансии. 13% затруднились ответить, 28% ждали дольше этого срока, а 10% так и не получили ответ. Чаще других получали отклик в первые дни жители Уральского федерального округа (57%), реже всех – москвичи (44%) и жители Дальневосточного федерального округа (44%). 

Среди тех, кто искал работу за последний год, 28% потратили менее 2 недель на весь процесс от создания резюме до получения оффера, 15% – от 2 недель до 1 месяца. Наиболее часто находят работу за 2 недели соискатели без опыта работы (38%), что объясняется меньшими требованиями к стартовым позициям и более быстрым процессом отбора кандидатов. 

Большинство соискателей (71%) согласятся на интервью, даже если работодатель ответит медленнее, чем они ожидали: треть опрошенных будет рада получить ответ, а 38% согласятся пойти только потому, что очень нужна работа. 

Как и в 2021 году, 6 из 10 опрошенных негативно относятся к работодателям, которые оставляют отклик без ответа. Мужчины чаще женщин утверждают, что оставлять соискателя без ответа некорректно (64 и 57 п.п. соответственно). Наиболее лояльны соискатели без опыта работы: треть с пониманием относится к работодателям, так как сложно обрабатывать много откликов. Сотрудники сферы ИТ и закупок чаще других отрицательно относятся к работодателям, которые оставляют отклик без ответа.

Девять из десяти соискателей утверждают, что хотят сразу получить отказ, если работодатель не готов пригласить их на собеседование. Респонденты считают, что лучше сразу отказать, чтобы не тратить время на ожидание ответа. Молодое поколение чаще считает, что лучше сразу отказать, в то время как старшее поколение чаще заявляет, что отказы их расстраивают. 

prokofafan

prokofafan

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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