Перспективные отрасли для стартапов. Ученые рассказали в каких сферах хотели бы запустить проекты

Самыми перспективными отраслями для запуска стартапов, по мнению российских ученых, оказались медицинская сфера (33%), ИИ и машинное обучение (25%), строительство и девелопмент (12%), а также космические технологии (12%).

К такому выводу пришли аналитики «Стартап Академии» Школы управления СКОЛКОВО, опросив* российских научных работников.

Согласно данным исследования, 51% российских ученых имеют дополнительное предпринимательское образование или получают его в данный момент. Лишь треть (29%) респондентов знают о возможности получения гранта на обучение по созданию стартапа. При этом воспользоваться такой опцией хотело бы большинство опрошенных (93%).

Нехватка предпринимательских знаний и сложности с поиском каналов для привлечения инвесторов (по 32%), а также недостаток финансов (45%) — основные барьеры для запуска собственного научного стартапа. Пятая часть (21%) пожаловалась на недостаточную поддержку со стороны государства, а десятая (12%) — на отсутствие партнера для запуска бизнеса.

Среди видов поддержки, которые могли бы помочь запустить свой стартап, участники исследования назвали финансовую поддержку от государства (52%), обучающие программы и менторинг (28%) и юридическую поддержку (13%). В технической поддержке нуждаются лишь 7% опрошенных научных сотрудников.

Ученые, которые уже имеют опыт в запуске своих стартапов, поделились проблемами, с которыми пришлось столкнуться на начальном этапе построения бизнеса. Наиболее частым препятствием стал, опять же, недостаток предпринимательского опыта (29%). Четверть (25%) посетовала на проблемы с поиском инвесторов, а 24% — на недостаток финансирования. 22% не смогли найти бизнес-партнера, а шестая часть (15%) не смогла донести до инвесторов идеи своих проектов. Не справились с функциями управления 7% опрошенных ученых.

«Ученые — двигатель инноваций, но их идеи нуждаются в переводе на язык бизнеса. Образование, облегчающее этот переход, и гранты, которые поддерживают этот процесс, являются ключевыми звеньями для трансформации их проектов в успешные стартапы, а мы, в свою очередь, содействуем в этом», — рассказала продюсер программы «Стартап Академия» Школы управления СКОЛКОВО Дарья Приц.

*Методология

Опрос проходил в декабре 2023 года среди 1229 руководителей и сотрудников малых и микропредприятий, а также основателей стартапов и научных сотрудников. География — города РФ с населением более 100 тысяч человек.