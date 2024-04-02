Руководители рассказали, почему готовы отказаться от должности. Исследование

Больше трети руководителей в России готовы отказаться от своей должности, чтобы начать строить карьеру в новой профессии.

43% руководителей в России готовы отказаться от своей текущей должности и освоить новую профессию, начать строить карьеру заново, выяснили аналитики направления «Высшее образование» школы Skillfactory и центра «Зарплата.ру». В опросе приняли участие 1720 респондентов.

Раздражительность (64%), потеря интереса к работе (40%), проблемы со здоровьем (32%) и личной жизнью (14%) — последствия профессиональной деятельности, с которыми сталкиваются российские руководители.

Вместе с расширением зон влияния и контроля управленцы также встречаются с новыми проблемами. Почти половина (47%) признались, что находятся в постоянном напряжении из-за высокого уровня ответственности, у 43% есть сложности с регулярной мотивацией команды. Треть респондентов не привыкли к необходимости всегда быть на связи, а каждого десятого расстраивает нехватка креативных задач.

Однако несмотря на проблемы и последствия работы руководителем, 42% тем не менее намерены оставаться на этой позиции ради дальнейшего карьерного роста, а 31% — реализовывают себя профессионально и личностно через управление.

Но не все респонденты настроены позитивно: так, четверти руководителей жалко времени и сил, потраченных на построение карьеры, поэтому они выбирают оставаться на этой должности. Еще 7% признались, что отказ от обязанностей негативно скажется на их самооценке, а еще 7% боятся расстроить своих близких.

Больше трети (39%) руководителей готовы отказаться от своей текущей роли, освоить новую профессию и начать строить карьеру заново, еще 35% хотели бы открыть свой бизнес. Треть (34%) выразили желание найти удаленную работу, каждый пятый — готов к переезду в другой город или страну ради больших профессиональных возможностей, а 17% хотят найти работу с более творческими задачами.