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Налоги, взносы, пошлины

Налоги для бизнеса в Германии. Для тех, что хочет открыть собственное дело

Германия — одна из крупнейших и наиболее развитых экономик в Европе. Она привлекает предпринимателей со всего мира благодаря своей стабильности и благоприятной для бизнеса среде.
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Налоги для бизнеса в Германии. Для тех, что хочет открыть собственное дело

Торговый налог (Gewerbesteuer)

Все коммерческие предприятия в Германии обязаны уплачивать торговый налог (Gewerbesteuer), за исключением лиц, занимающихся «свободными профессиями» и некоммерческих организаций. Обязанность по уплате этого налога возникает с момента начала предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей и товариществ, либо с момента внесения предприятия в торговый реестр для корпораций.

Торговый налог — это местный налог, и средства, собранные по этому налогу, идут местным властям. Предприятия должны ежегодно подавать декларацию по торговому налогу (Gewerbesteuererklärung), которую можно заполнять как на бумаге, так и через систему ELSTER.

Размер торгового налога рассчитывается на основе торговой выручки, учитывая все безналоговые льготы. В настоящее время эти льготы составляют 24 500 евро для предприятий, состоящих из одного человека и товариществ, и 3 900 евро для всех остальных предприятий. 

Базовая ставка торгового налога составляет 3,5%, и она умножается на ставку муниципального налога (Hebesatz), которая может варьироваться от 200% до 580%. В итоге общая ставка торгового налога колеблется от 7% до 20,3% в зависимости от местоположения. Как правило, торговый налог выше в городских районах.

Корпоративный налог (Körperschaftsteuer)

Корпоративный налог (Körperschaftsteuer) установлен в размере 15%. Обязанность уплачивать корпоративный налог возлагается на корпорации, управление или зарегистрированный офис которых находится в Германии, такие как AG и GmbH. Однако, фрилансеры, предприятия, состоящие из одного человека и товарищества освобождаются от уплаты налога на прибыль.

Стандартная ставка корпоративного налога составляет 15%, но к ней также добавляется 5,5% налог солидарности (Solidaritätszuschlag), что в итоге приводит к общей ставке налога в размере 15,825% от налогооблагаемой прибыли.

Подоходный налог (Einkommensteuer)

Фрилансеры, индивидуальные предприниматели и товарищества облагаются подоходным налогом (Einkommensteuer), вместо корпоративного налога. Этот налог рассчитывается на основе доходов предпринимателя.

Предприниматели обязаны зарегистрироваться в налоговом управлении, где им будет предоставлен график предварительных налоговых платежей на основе прогноза их годового оборота. По итогам финансового года предприниматели подают ежегодную декларацию о подоходном налоге, где они рассчитывают свои фактические налоговые обязательства. Если прогнозы оказываются неверными, предпринимателям могут потребовать уплатить дополнительный налог или вернуть переплату.

НДС (Umsatzsteuer — USt)

Некоторые предприятия обязаны взимать налог на добавленную стоимость (НДС) с товаров и услуг. В Германии, НДС официально называется Umsatzsteuer (USt). 

Фрилансеры и малые предприятия (Kleinunternehmer), зарабатывающие менее 22 000 евро в первый год работы и 50 000 евро в год в последующие годы, могут выбирать, взимать или не взимать USt.

Взимание USt позволяет предпринимателям вычитать все уплаченные ими налоги на расходы, связанные с бизнесом, но также обязывает соблюдать дополнительные налоговые формальности. В случае решения об уплате USt, предпринимателям необходимо добавлять дополнительные 19% USt (7% для определенных товаров и услуг) к своей цене и перечислять этот налог в налоговую инспекцию в соответствии с выбранным графиком. В то же время, они имеют право на вычет налога на добавленную стоимость, уплаченного на свои расходы.

Налог на заработную плату

Если у вас есть сотрудники, вы обязаны удерживать налог на заработную плату из их зарплаты. Этот налог включает в себя различные взносы в систему социального обеспечения, пенсионный счет и медицинское страхование.

Церковный налог (Kirchensteuer)

Если ваш бизнес имеет какие-либо связи с религиозными организациями, вы также можете быть обязаны уплачивать церковный налог (Kirchensteuer) в размере от 8% до 9%.

Вычеты, связанные с предпринимательской деятельностью

Самозанятые работники в Германии могут уменьшить свой общий налогооблагаемый доход, воспользовавшись различными вычетами. К таким расходам относятся проезд на работу, обучение, оборудование, аренда рабочего места или домашнего офиса, а также расходы на автомобиль, мобильный телефон и интернет.

В зависимости от типа вашего бизнеса и годового оборота, вам могут быть применимы различные налоговые обязательства. Германия предоставляет ряд налоговых льгот и вычетов, которые могут помочь бизнесам снизить свою налоговую нагрузку. Однако, для обеспечения правильной уплаты налогов, рекомендуется обратиться к профессиональным налоговым консультантам или адвокатам, специализирующимся на налоговом законодательстве Германии.

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MCC Group

MCC Group

18 подписчиков

Комментарии

8
  • Логотип nlukina
    nlukina
    7 часов назад

    Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

    хочу в Берлин😫

    • Логотип vladsavushkin
      vladsavushkin
      7 часов назад

      Владислав Савушкин

      Хорошо там, где нас нет😎

      Плохо это или хорошо - вопрос дискуссионный😀

      • Логотип nlukina
        nlukina
        7 часов назад

        Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

        да что уж тут дискуссионного... Плохо, что нет возможности туда попасть,  как раньше. Вот бы летом погулять под липами на Утер-ден-линден, выпить кофе в Адлон и потопать в парк... а вечером попить пивка в  Maximilians и закусить вкусной сосиской или рулькой, гулять так гулять...  тоска прям 😢

        • Логотип Arhimed0
          Arhimed0 7 часов назад

          Главный бухгалтер

          ну и под конец - на Блюменштрассе.... 

          ))))))))))))))))

          • Логотип nlukina
            nlukina
            7 часов назад

            Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

            не, это в Риге)))

            • Логотип Arhimed0
              Arhimed0 7 часов назад

              Главный бухгалтер

              не, это в Риге)))

              а у немцев такой улицы на самом деле нет?

              • Логотип nlukina
                nlukina
                7 часов назад

                Наталия Лукинашеф-редакторКлерк.Ру

                может где и есть, я не слышала. Она точно в Риге есть

  • Логотип 1337452@
    1337452@
    7 часов назад

    а на царьграде показывали, что у них пустые магазины....

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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