Как понять, что у вас раздут штат бухгалтерии?
Итак. Чтобы определить, раздут ли штат бухгалтерии, нужно проанализировать несколько факторов.
1️⃣ Нормы численности. Стандарта и четких правил расчета этого показателя нет. Мы его для себя сформировали с опытом. В среднем на одного бухгалтера может приходиться до 35 сотрудников в компании. Если меньше, это красный флаг.
2️⃣ Затраты на содержание бухгалтерии. Они не должны превышать 10-15% от ФОТ. Если больше — тревожный сигнал.
3️⃣ Частые отгулы и отлучки у бухгалтеров. Причины, как уважительные, так и не очень. Все могут заболеть. У всех есть дети и родственники. Но не каждую же неделю отпрашиваться. Если у вас бухгалтеры по очереди и всем отделом регулярно отсутствуют на рабочих местах, это говорит об их недозагруженность.
4️⃣ Сравните ваш штат бухгалтерии с аналогичными компаниями. Оцените, насколько у вас больше сотрудников в этом отделе и сделайте выводы.
Вы нашли у себя хотя бы один из признаков? Это повод задуматься.
Что делать❓
✅ Шаг №1. Оценить функционал. Посмотрите, какие обязанности у каждого вашего бухгалтера. Не выполняет ли он смежные функции? Например, ведение деловой переписки, отправка корреспонденции, архивирование документов и т.д. Подумайте, какие из этих обязанностей можно поручить менее квалифицированному специалисту, труд которого стоит дешевле.
✅ Шаг №2. Проверить структуру бухгалтерии — ищите дублирование функций. Например, 2 бухгалтера по первичке.
✅ Шаг №3. Определить, нет ли чрезмерной специализации. Это когда каждый сотрудник отвечает за узкий участок, но его нагрузка не оправдывает полную ставку.
✅ Шаг №4. Исправить ошибки, которые выявили на предыдущих шагах.
— Перепоручить неспецифические обязанности.
— Автоматизировать рутинные операции.
— Оптимизировать штат — объединить функции, сократить наименее загруженных сотрудников.
— Рассмотреть аутсорсинг ряда процессов.
Действуйте!
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
Комментарии2
Обычно этот пункт плавно перетекает на учетные специалистов😄
То есть... нанять лишнего - не проблема.
Основная проблема - выделить лишний кабинет?! Потому что все имеющиеся по площади и для одного человека тесноват, а их там и так уже четверо?