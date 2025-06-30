Как понять, что у вас раздут штат бухгалтерии?

Скажу честно, понять сложно. Ведь дополнительные рабочие места появлялись постепенно. Каждое было обоснованно и жизненно необходимо. И вдруг оказывается, что для сотрудников нужен еще один кабинет.

Итак. Чтобы определить, раздут ли штат бухгалтерии, нужно проанализировать несколько факторов.

1️⃣ Нормы численности. Стандарта и четких правил расчета этого показателя нет. Мы его для себя сформировали с опытом. В среднем на одного бухгалтера может приходиться до 35 сотрудников в компании. Если меньше, это красный флаг.

2️⃣ Затраты на содержание бухгалтерии. Они не должны превышать 10-15% от ФОТ. Если больше — тревожный сигнал.

3️⃣ Частые отгулы и отлучки у бухгалтеров. Причины, как уважительные, так и не очень. Все могут заболеть. У всех есть дети и родственники. Но не каждую же неделю отпрашиваться. Если у вас бухгалтеры по очереди и всем отделом регулярно отсутствуют на рабочих местах, это говорит об их недозагруженность.

4️⃣ Сравните ваш штат бухгалтерии с аналогичными компаниями. Оцените, насколько у вас больше сотрудников в этом отделе и сделайте выводы.

Вы нашли у себя хотя бы один из признаков? Это повод задуматься.

Что делать❓

✅ Шаг №1. Оценить функционал. Посмотрите, какие обязанности у каждого вашего бухгалтера. Не выполняет ли он смежные функции? Например, ведение деловой переписки, отправка корреспонденции, архивирование документов и т.д. Подумайте, какие из этих обязанностей можно поручить менее квалифицированному специалисту, труд которого стоит дешевле.

✅ Шаг №2. Проверить структуру бухгалтерии — ищите дублирование функций. Например, 2 бухгалтера по первичке.

✅ Шаг №3. Определить, нет ли чрезмерной специализации. Это когда каждый сотрудник отвечает за узкий участок, но его нагрузка не оправдывает полную ставку.

✅ Шаг №4. Исправить ошибки, которые выявили на предыдущих шагах.

— Перепоручить неспецифические обязанности.

— Автоматизировать рутинные операции.

— Оптимизировать штат — объединить функции, сократить наименее загруженных сотрудников.

— Рассмотреть аутсорсинг ряда процессов.

Действуйте!