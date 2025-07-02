Проверьте, что вы указываете в назначениях платежей?

А как вы думали? В бухгалтерии мелочей не бывает, даже поле «назначение платежа» на контроле.

Некорректные или подозрительные формулировки могут привести к:

〽️ блокировке операции банком (по 115-ФЗ или внутреннему мониторингу);

〽️ запросам документов от банка или налоговой (договоры, акты, пояснения);

〽️ дополнительным проверкам (камеральная/выездная налоговая проверка);

〽️ отказу в проведении платежа или заморозке средств на счете;

〽️ признанию платежа «сомнительным» с доначислением налогов.

Подготовили для вас серию советов. Пользуйтесь!

📛 Избегайте этих формулировок

- "Гонорар" и "За работу" в переводах физическому лицу — налоговая может доначислить НДФЛ и страховые взносы.

- "Без НДС" (если контрагент на ОСН) — налоговая может доначислить НДС и штрафы.

- "Криптовалюта", "Биткоин" — риск блокировки по 115-ФЗ.

- "Комиссия", "Бонус", "Вознаграждение" — налоговая может расценить как скрытую зарплату или выплату дивидендов.

✳️ Подготовьте документы для этих формулировок

- "Займ" или "Перевод" — банк может запросить договор займа или расписку.

- "Благотворительность" — если получатель не НКО, могут запросить подтверждение целевого использования средств.

- "Услуги", "Товары" (без детализации) — банк или налоговая запросят договор, акты, накладные.

- "Аванс" (без номера договора) — могут признать сделку фиктивной.

🔥Рассмотрим несколько примеров

❌ Опасная формулировка: "Аванс за товары"

➠ Риски: Без номера договора платеж могут заблокировать.

✅ Безопасная формулировка:

"Аванс 30% по договору №45 от 20.03.2024 за поставку офисной мебели (счет №67 от 25.06.2025)"

❌ Опасная формулировка: "Гонорар за консультацию"

➠ Риски: Налоговая может доначислить НДФЛ и взносы.

✅ Безопасная формулировка:

"Оплата по договору возмездного оказания услуг №89 от 05.06.2025 (акт №1 от 10.02.2024)"

❌ Опасная формулировка: "Возврат долга"

➠ Риски: Банк запросит договор займа и расписку.

✅ Безопасная формулировка:

"Возврат займа по договору №7 от 12.01.2025. Сумма основного долга 100000,00, Проценты 11304,69"

❌ Опасная формулировка: "Оплата за консалтинг"

➠ Риски: Повышенный контроль, требование подтвердить экономическую целесообразность.

✅ Безопасная формулировка:

"Оплата по лицензионному договору №123 от 15.11.2023 за использование ПО, НДС не облагается"

⚡️Советы, как исправить сомнительные формулировки

Чтобы не возникло проблем при проведении платежа, следует указать:

- номер и дату договора, номер счета;

- конкретное основание платежа (товары, услуги, займ);

- ставку и сумму НДС.

Пользуйтесь!