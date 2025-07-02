Проверьте, что вы указываете в назначениях платежей?
Некорректные или подозрительные формулировки могут привести к:
〽️ блокировке операции банком (по 115-ФЗ или внутреннему мониторингу);
〽️ запросам документов от банка или налоговой (договоры, акты, пояснения);
〽️ дополнительным проверкам (камеральная/выездная налоговая проверка);
〽️ отказу в проведении платежа или заморозке средств на счете;
〽️ признанию платежа «сомнительным» с доначислением налогов.
Подготовили для вас серию советов. Пользуйтесь!
📛 Избегайте этих формулировок
- "Гонорар" и "За работу" в переводах физическому лицу — налоговая может доначислить НДФЛ и страховые взносы.
- "Без НДС" (если контрагент на ОСН) — налоговая может доначислить НДС и штрафы.
- "Криптовалюта", "Биткоин" — риск блокировки по 115-ФЗ.
- "Комиссия", "Бонус", "Вознаграждение" — налоговая может расценить как скрытую зарплату или выплату дивидендов.
✳️ Подготовьте документы для этих формулировок
- "Займ" или "Перевод" — банк может запросить договор займа или расписку.
- "Благотворительность" — если получатель не НКО, могут запросить подтверждение целевого использования средств.
- "Услуги", "Товары" (без детализации) — банк или налоговая запросят договор, акты, накладные.
- "Аванс" (без номера договора) — могут признать сделку фиктивной.
🔥Рассмотрим несколько примеров
❌ Опасная формулировка: "Аванс за товары"
➠ Риски: Без номера договора платеж могут заблокировать.
✅ Безопасная формулировка:
"Аванс 30% по договору №45 от 20.03.2024 за поставку офисной мебели (счет №67 от 25.06.2025)"
❌ Опасная формулировка: "Гонорар за консультацию"
➠ Риски: Налоговая может доначислить НДФЛ и взносы.
✅ Безопасная формулировка:
"Оплата по договору возмездного оказания услуг №89 от 05.06.2025 (акт №1 от 10.02.2024)"
❌ Опасная формулировка: "Возврат долга"
➠ Риски: Банк запросит договор займа и расписку.
✅ Безопасная формулировка:
"Возврат займа по договору №7 от 12.01.2025. Сумма основного долга 100000,00, Проценты 11304,69"
❌ Опасная формулировка: "Оплата за консалтинг"
➠ Риски: Повышенный контроль, требование подтвердить экономическую целесообразность.
✅ Безопасная формулировка:
"Оплата по лицензионному договору №123 от 15.11.2023 за использование ПО, НДС не облагается"
⚡️Советы, как исправить сомнительные формулировки
Чтобы не возникло проблем при проведении платежа, следует указать:
- номер и дату договора, номер счета;
- конкретное основание платежа (товары, услуги, займ);
- ставку и сумму НДС.
Пользуйтесь!
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Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .
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