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Олеся Бакаева
Налоговые проверки

🔥Вызов в налоговую в качестве свидетеля. Как подготовиться?

Будем откровенны. Пусть вас не расслабляет слово «свидетель». Речь идет о вызове в налоговую. А это серьезно. Нужно подготовиться. Продумайте заранее ответы, продумайте разные варианты уточнений со стороны инспектора. Отрепетируйте, чтобы выявить несостыковки. Одним словом, станьте на время инспектором и устройте сами себе допрос.
🔥Вызов в налоговую в качестве свидетеля. Как подготовиться?

⚡️Какие вопросы от налоговиков вам ожидать?⚡️

1. Общие вопросы (уточняющие ваш статус и осведомлённость)

  • Кем вы являетесь в отношении проверяемого лица (сотрудник, контрагент, бывший учредитель и т.д.)?

  • Как долго вы знакомы с налогоплательщиком (компанией, ИП)?

  • В каком качестве взаимодействовали (работали, заключали сделки, консультировали)?

2. Вопросы о финансово-хозяйственной деятельности

  • Какие сделки (договоры, платежи) вы совершали с проверяемым лицом?

  • Какие документы подписывали? Например, акты, накладные, счета.

  • Кто фактически руководил компанией, принимал решения?

  • Были ли у вас личные встречи с руководителем/бухгалтером? Где и о чём договаривались?

  • Как происходила оплата (наличные, переводы, криптовалюта)?

3. Вопросы о подозрительных операциях

  • Замечали ли вы признаки серых схем (обнал, технические контрагенты, завышенные/заниженные цены)?

  • Кто вам рекомендовал этого контрагента? Проверяли ли вы его перед сделкой? Какие выводы были сделаны после проверки?

  • Были ли у вас сомнения в легальности операций?

4. Вопросы о документах и их подлинности

  • Вы лично подписывали документы, или за вас это делал кто-то другой?

  • Видели ли вы оригиналы документов или работали с электронными копиями?

  • Кто готовил документы (ваш бухгалтер, сотрудник компании-контрагента)?

5. Вопросы о взаимоотношениях с третьими лицами

  • Кто ещё участвовал в сделках (посредники, подрядчики, "номинальные" директора)?

  • Кто вам переводил деньги (если были выплаты)?

  • Кто давал указания по работе с проверяемой компанией?

6. Вопросы о личной выгоде

  • Получали ли вы вознаграждение за участие в сделках?

  • Были ли у вас личные договорённости с руководством компании?

Обсудите ответы с вашим юристом и бухгалтером. Если вопросы касаются лично вас (например, подозревают в соучастии в уклонении от налогов), лучше не давать пояснений без адвоката.

Информации об авторе

Олеся Бакаева

Олеся Бакаева

Исполнительный директор в ООО Бизнес Солюшенс

16 подписчиков 27 постов

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