Подписаться

🔥Вызов в налоговую в качестве свидетеля. Как подготовиться?

Будем откровенны. Пусть вас не расслабляет слово «свидетель». Речь идет о вызове в налоговую. А это серьезно. Нужно подготовиться. Продумайте заранее ответы, продумайте разные варианты уточнений со стороны инспектора. Отрепетируйте, чтобы выявить несостыковки. Одним словом, станьте на время инспектором и устройте сами себе допрос.