🔥Вызов в налоговую в качестве свидетеля. Как подготовиться?
⚡️Какие вопросы от налоговиков вам ожидать?⚡️
1. Общие вопросы (уточняющие ваш статус и осведомлённость)
Кем вы являетесь в отношении проверяемого лица (сотрудник, контрагент, бывший учредитель и т.д.)?
Как долго вы знакомы с налогоплательщиком (компанией, ИП)?
В каком качестве взаимодействовали (работали, заключали сделки, консультировали)?
2. Вопросы о финансово-хозяйственной деятельности
Какие сделки (договоры, платежи) вы совершали с проверяемым лицом?
Какие документы подписывали? Например, акты, накладные, счета.
Кто фактически руководил компанией, принимал решения?
Были ли у вас личные встречи с руководителем/бухгалтером? Где и о чём договаривались?
Как происходила оплата (наличные, переводы, криптовалюта)?
3. Вопросы о подозрительных операциях
Замечали ли вы признаки серых схем (обнал, технические контрагенты, завышенные/заниженные цены)?
Кто вам рекомендовал этого контрагента? Проверяли ли вы его перед сделкой? Какие выводы были сделаны после проверки?
Были ли у вас сомнения в легальности операций?
4. Вопросы о документах и их подлинности
Вы лично подписывали документы, или за вас это делал кто-то другой?
Видели ли вы оригиналы документов или работали с электронными копиями?
Кто готовил документы (ваш бухгалтер, сотрудник компании-контрагента)?
5. Вопросы о взаимоотношениях с третьими лицами
Кто ещё участвовал в сделках (посредники, подрядчики, "номинальные" директора)?
Кто вам переводил деньги (если были выплаты)?
Кто давал указания по работе с проверяемой компанией?
6. Вопросы о личной выгоде
Получали ли вы вознаграждение за участие в сделках?
Были ли у вас личные договорённости с руководством компании?
Обсудите ответы с вашим юристом и бухгалтером. Если вопросы касаются лично вас (например, подозревают в соучастии в уклонении от налогов), лучше не давать пояснений без адвоката.
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