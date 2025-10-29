ЦОК КПП ОБЩ 28.10 Мобильная
Олеся Бакаева
Налоговые изменения 2026
Почему старые подходы в бухгалтерии больше не работают

У меня маленький бизнес, кому я нужен? Вас, наверное, посещали такие мысли. Это опасное заблуждение. Сегодня налоговая служба — это мощная IT-корпорация, которая использует искусственный интеллект и видит практически все ваши финансовые операции. Контроль стал гораздо эффективнее.

Давайте посмотрим на факты, которые должен знать каждый руководитель.

Цифры, которые говорят сами за себя

Реальность налогового контроля в 2025 году кардинально изменилась. Результаты говорят сами за себя:

  • Проверяют реже, но бьют точнее. Да, количество выездных проверок невелико. Но их результативность достигла 99%. Проще говоря, если к вам пришли с проверкой, то почти со 100% вероятностью вам доначислят налоги. Это уже не проверка, а свершившийся факт сбора денег в бюджет. 

  • Цена ошибки — миллионы. Средний «чек» одной такой проверки по России составляет 79 миллионов рублей. А в Москве планка составляет  115 миллионов. Просто представьте на секунду, что вашему бизнесу завтра выставят такой счет. Выдержит ли он?

  • Проверки стали агрессивнее. Только по Москве количество выездных проверок за последний год выросло на 50%. Это четкий сигнал: контроль ужесточается.

Поэтому главная задача профессионального бухгалтера — выстроить учет так, чтобы у налоговой в принципе не возникало повода для вопросов. Лучшая проверка — та, которой не было.

За что штрафуют чаще всего?

Думаете, наказывают только за сложные схемы уклонения? Вовсе нет. В 2025 году было составлено более 400 тысяч протоколов, и большинство из них — за банальные, на первый взгляд, вещи:

  • Забыли вовремя сдать декларацию (расчет по страховым взносам).

  • Непредставление сведений для налогового контроля.

Мелочи. Именно из таких мелочей и складываются большие проблемы. Хаос в базовых операциях — это прямой сигнал для системы ФНС о потенциальных рисках.

Скелеты в шкафу: что аудиторы находят в вашей отчетности

Даже если вы вовремя сдаете все отчеты, это не гарантирует безопасность. Есть типовые ошибки, которые мы видим в учете у 8 из 10 новых клиентов при проведении обзорных проверок. 

Это мины замедленного действия, которые могут взорваться в любой момент:

  • Забыли провести инвентаризацию перед сдачей годового отчета. Для налоговой это является грубым нарушением правил учета

  • Не создали резерв по сомнительным долгам. Вы показали на бумаге прибыль, которой на самом деле нет, и заплатили с нее налог 

  • Неправильно оценили запасы на складе. В итоге — искажение себестоимости и финансового результата

  • Перепутали строки в балансе. Простая невнимательность, которая может привести к серьезным вопросам при проверке

Эти ошибки — следствие либо некомпетентности, либо устаревших подходов к ведению учета.

Новая реальность: прощай, привычная упрощенка

Если вам казалось, что в последние годы вести бизнес было непросто, то 2025 год принес совершенно новые правила игры. Это не просто очередные поправки в Налоговый кодекс. Это фундаментальные изменения, которые требуют от каждого руководителя и бухгалтера полной перестройки мышления и подходов к работе. А что нас ждет в 2026 знает уже каждый предприниматель…

Главное событие этого года — фактическое прощание с УСН в ее привычном виде. Для сотен тысяч компаний это стало настоящим потрясением. 

Что изменится на практике?

  • Сложность учета выросла в разы. Компании на упрощенке с порогом дохода свыше 10 (30 - они еще не решили)  млн рублей становятся плательщиками НДС. Это значит — новый, сложный налог, отдельные декларации, счета-фактуры, книги покупок и продаж. Цена ошибки — тоже. Если ваш бухгалтер раньше никогда не работал с НДС, сейчас он либо экстренно учится, либо ставит под удар весь ваш бизнес. 

  • Патент ужесточится: предельный доход для патента также упадет до 10 млн рублей, а для грузоперевозок и розничной торговли патент и вовсе отменят.

  • Взносы вырастут: для многих отраслей отменят пониженные тарифы страховых взносов с выплат сверх 1,5 МРОТ.

По сути, правила стали сложнее для всех, и старый подход «я на УСН, у меня все просто» больше не работает.

«Большой брат» от ФНС: тотальная цифровизация контроля

Второе, и не менее важное, изменение — это то, как налоговая служба теперь видит ваш бизнес. Забудьте об инспекторе, который приходит раз в три года. ФНС превратилась в мощную IT-корпорацию, которая следит за вами в режиме 24/7.

  • Все ваши операции — как на ладони. Искусственный интеллект анализирует ваши банковские выписки, сопоставляет их с данными онлайн-касс, таможни и отчетностью ваших контрагентов. Любое несоответствие, любая подозрительная транзакция мгновенно помечается красным флажком.

  • Времени на исправление ошибок больше нет. Раньше можно было надеяться, что ошибку заметят не скоро и ее можно будет исправить. Сегодня система видит разрыв в цепочке НДС или странный платеж «в ту же секунду», как он происходит. И автоматическое требование о пояснениях уходит вам почти мгновенно.

  • Цена повторной ошибки растет. Законодательство вводит повышающие коэффициенты за повторные нарушения. Система запоминает ваши промахи и в следующий раз наказывает строже.

Хватит работать по старинке

Старая парадигма, при которой можно было работать по старинке и надеяться на авось, окончательно умерла. Налоговая реформа 2025 года и тотальная цифровизация ФНС создали новую реальность, где цена бухгалтерской ошибки измеряется миллионами рублей, а времени на ее исправление практически нет. 

Бизнес больше не может позволить себе бухгалтера, который не следит за изменениями, не использует современные технологии и не выстраивает проактивную систему финансовой безопасности. 

Профессиональный бухгалтер сегодня — это не расход, а критически важная инвестиция в защиту активов и обеспечение бесперебойной работы компании в условиях беспрецедентного цифрового контроля.

