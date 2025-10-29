Почему старые подходы в бухгалтерии больше не работают

За что штрафуют чаще всего?

Думаете, наказывают только за сложные схемы уклонения? Вовсе нет. В 2025 году было составлено более 400 тысяч протоколов, и большинство из них — за банальные, на первый взгляд, вещи:

Забыли вовремя сдать декларацию (расчет по страховым взносам).

Непредставление сведений для налогового контроля.

Мелочи. Именно из таких мелочей и складываются большие проблемы. Хаос в базовых операциях — это прямой сигнал для системы ФНС о потенциальных рисках.