Что на самом деле значит оптимизация налогов?
С таким подходом вы вынуждаете предлагать вам авантюры:
😱 Давай поездку в Дубай проведем командировкой! И супругу твою на время поездки на минималку оформим!
😱 Давай откроем компанию в оффшоре, продадим ей наш офис и будем платить аренду!
😱 Давай наш отдел закупки выведем в отдельное юрлицо, а уборщицу превратим в клининговую компанию!
Стоп-стоп! Остановитесь и бухгалтера остановите :)
Настоящая оптимизация — это не про схему с оффшором для малого бизнеса. Это про ежедневную, кропотливую работу.
➖ Бухгалтер выявил несоответствие по сверке, собрал доказательства и отстоял вашу позицию.
➖ Рекомендовал правильную формулировку в документе, чтобы избежать претензий, доначислений и санкций.
➖ Проверил условия договора и верно учел расчеты, а вы не переплатили налогов.
➖ Регулярно проверяет, все ли налоговые вычеты использованы. Когда и как лучше возместить НДС? Правильно ли применили вычеты по НДФЛ? Проверяем верно ли вы рассчитали продажные цены.
➖ Часами висит на телефоне, общаясь с налоговой, банками или контрагентами. Решает вопросы в вашу пользу.
Как видите, настоящая оптимизация — это не уход от налогов, а грамотное и безопасное ведение бизнеса. Это не схема, а система.
Пока бухгалтер берет на себя рутину и борьбу с регуляторами, вы можете сосредоточиться на главном — на развитии бизнеса.
Не доверяйте тем, кто предлагает «волшебные таблетки» с сомнительными схемами. Их цена — репутация, штрафы и уголовная ответственность.
P.S.
Цените бухгалтера, который:
⚡️ Говорит не «как сэкономить», а «как сделать правильно и безопасно».
⚡️ Не создает вам рисков, а управляет ими.
⚡️ Экономит ваши деньги не через серые схемы, а через грамотное применение закона.
Именно это и есть настоящая оптимизация.
Комментарии3
Олеся Бакаева, супер😀
было у меня такое..... Прекратил некоторые серые... По моему анализу для предприятия было сэкономлено .... некоторая сумма.
По итогам деятельности меня назвали.... нехорошим словом. И добавлено "сколько же я из-за тебя денег потерял!"
Так что....
Прежде чем.... вы сначала выясните все те цели по которым живут, для каких действительно целей предприятие создавалось.....
А то получится..... это и для того и создавалось, а вы.... экономить взялись, рисками управлять....