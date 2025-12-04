ЦОК ОК МП 04.12 Мобильная
Олеся Бакаева
Оптимизация налогообложения

Что на самом деле значит оптимизация налогов?

Уважаемые предприниматели, не требуйте от бухгалтера выдавать раз в неделю гениальные идеи, касающиеся оптимизации налогов.

С таким подходом вы вынуждаете предлагать вам авантюры:

😱 Давай поездку в Дубай проведем командировкой! И супругу твою на время поездки на минималку оформим!

😱 Давай откроем компанию в оффшоре, продадим ей наш офис и будем платить аренду!

😱 Давай наш отдел закупки выведем в отдельное юрлицо, а уборщицу превратим в клининговую компанию!

Стоп-стоп! Остановитесь и бухгалтера остановите :)

Настоящая оптимизация — это не про схему с оффшором для малого бизнеса. Это про ежедневную, кропотливую работу.

➖ Бухгалтер выявил несоответствие по сверке, собрал доказательства и отстоял вашу позицию.

➖ Рекомендовал правильную формулировку в документе, чтобы избежать претензий, доначислений и санкций.

➖ Проверил условия договора и верно учел расчеты, а вы не переплатили налогов.

➖ Регулярно проверяет, все ли налоговые вычеты использованы. Когда и как лучше возместить НДС? Правильно ли применили вычеты по НДФЛ? Проверяем верно ли вы рассчитали продажные цены.

➖ Часами висит на телефоне, общаясь с налоговой, банками или контрагентами. Решает вопросы в вашу пользу.

Как видите, настоящая оптимизация — это не уход от налогов, а грамотное и безопасное ведение бизнеса. Это не схема, а система.

Пока бухгалтер берет на себя рутину и борьбу с регуляторами, вы можете сосредоточиться на главном — на развитии бизнеса.

Не доверяйте тем, кто предлагает «волшебные таблетки» с сомнительными схемами. Их цена — репутация, штрафы и уголовная ответственность.

P.S.

Цените бухгалтера, который:

⚡️ Говорит не «как сэкономить», а «как сделать правильно и безопасно».

⚡️ Не создает вам рисков, а управляет ими.

⚡️ Экономит ваши деньги не через серые схемы, а через грамотное применение закона.

Именно это и есть настоящая оптимизация.

Комментарии

  • Arhimed0
    Главный бухгалтер
    Что на самом деле значит оптимизация налогов?

    ⚡️ Экономит ваши деньги не через серые схемы, а через грамотное применение закона.

    было у меня такое..... Прекратил некоторые серые... По моему анализу для предприятия было сэкономлено .... некоторая сумма.

    По итогам деятельности меня назвали.... нехорошим словом. И добавлено "сколько же я из-за тебя денег потерял!"

    Так что....

    Прежде чем.... вы сначала выясните все те цели по которым живут, для каких действительно целей предприятие создавалось.....

    А то получится..... это и для того и создавалось, а вы.... экономить взялись, рисками управлять....

ГлавнаяБух.Совет