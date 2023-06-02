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Налоговые проверки

Допрос в налоговой: как не попасться на уловки инспекторов. Советы юриста

Практическое пособие: основные маркеры неправомерных действий инспекторов при вызове физического лица на допрос в налоговую и его проведении. Как отстоять свои права и правильно оформить жалобу на проверяющих, расскажем в статье.
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Допрос в налоговой: как не попасться на уловки инспекторов. Советы юриста

Комплекс мероприятий налогового контроля един вне зависимости от вида проверки. Одно из таких мероприятий — вызов в инспекцию. Неожиданные приглашения в налоговую для дачи пояснений или на допрос — основной тренд 2021 года. 2022 год пока не стал исключением.

Вызов в инспекцию

Налоговики время от времени используют не совсем законные способы приглашения на встречу. Например, звонят в организацию или сразу напрямую директору. Правомерные же методы вызова — уведомление и повестка.

Уведомление

Для дачи пояснений инспекторы должны направить в компанию письменное уведомление по форме КНД 1165009 (пп. 4 п. 1 ст. 31 НК, Приложение No 2 к приказу ФНС от 07.11.2018 No ММВ-7-2/628@). Оно должно содержать:

  • адрес налогового органа и номер кабинета;

  • дату и время встречи;

Описание оснований вызова — конкретный вопрос для дачи пояснений, а также ссылку на налоговую проверку или мероприятие налогового контроля.

Если в уведомлении отсутствуют указанные сведения, оно недействительно. Кроме того, у вас не могут потребовать предоставить документы по уведомлению — это будет нарушением порядка истребования и подменой мероприятия налогового контроля (ст. 88, ст. 93 и ст. 93.1 НК).

До сих пор инспекторы иногда лукавят и вызывают компании на комиссию по легализации налоговой базы. Но ФНС уже давно отменила такие комиссии (письма от 02.12.2021 г. № ЕА-4-15/16838, от 21.03.2017 № ЕД-4-15/5183@, от 25.07.2017 № ЕД-4-15/14490@, от 07.07.2020 № БС-4-11/10881@).

Повестка

Еще одно мероприятие налогового контроля — это допрос свидетелей физических лиц, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства (пп. 12 п. 1 ст. 31 ип. 1 ст. 90 НК). Вызывают на допрос повесткой по форме КНД 1165207 (п. 5.1 письма ФНС от 17.07.2013 № АС-4-2/12837, Приложение No 10 к письму ФНС от 15.01.2019 № ЕД-4-2/356@). Сейчас все повестки о вызове на допрос формируются в прикладной системе «Контрольная работа» А ИС «Налог-3» (Инструкция для сотрудников территориальных налоговых органов ФНС по исполнению операций технологических процессов). Если повестка сформирована вне программного комплекса, то налоговая ответственность не наступит. Ведь технической возможности внести данные о нарушении и сформировать акт не будет.

Инспекторы иногда допускают ошибку и вызывают конкретное физическое лицо не повесткой, а уведомлением. Но принципиальное отличие последнего в том, что оно оформляется только на юридическое лицо или индивидуального предпринимателя (пп. 4 п. 1 ст. 31 НК ). Следовательно, в ответ на него обязан явиться руководитель либо его представитель.

Сопровождающие

Побывавшие в налоговой часто жалуются на дискомфорт при общении с представителями службы. Из-за растерянности и неподготовленности опрашиваемые упускают смысловую нагрузку вопроса и не дают развернутые ответы.

Проверяющие пользуются незнанием налогоплательщиков и не разрешают приходить на встречу с сопровождающими, чтобы оказывать давление на приглашенного. Такой запрет незаконен. Но список сопровождающих отличается в зависимости от того, кого вызвали в инспекцию — представителя компании для дачи пояснений или физическое лицо на допрос.

Дача пояснений

Налогоплательщик может участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через своего представителя (ст. 26 НК). Достаточно выдать ему нотариально удостоверенную доверенность (ст. 29 НК).

Допрос

А вот право на представление интересов уполномоченным лицом на свидетеля не распространяется. При этом он может воспользоваться услугами адвоката (ч. 1 ст. 48 Конституции, ст. 1 Федерального закона от 31.05.2002 № 63-ФЗ). Адвокат вправе делать замечания, которые должны быть внесены в протокол, но, тем не менее, ответы на вопросы свидетель обязан давать самостоятельно. Допрос адвоката вместо свидетеля является недопу- стимым (п. 3 ст. 90 НК, письмо ФНС от 17.08.2020 No ЕА-4-15/13203@).

Сотрудник компании должен от своего имени выдать адвокату доверенность для участия последнего в качестве своего представителя, а у адвоката должен быть ордер. Доверенность, выданная адвокату организацией, не позволяет ему представлять интересы ее работников.

Уловки инспекторов на допросе

На встречах налоговики также совершают не мало оплошностей.

  1. Не вносят в протокол всех сотрудников, которые проводят допрос. Часто де-юре, согласно данным протокола, допрос проводит один представитель налоговых органов, а де-факто задают вопросы несколько сотрудников. Все лица, которые принимают участие в допросе, должны быть отмечены в протоколе (пп. 5 п. 2 ст. 99 НК).

  2. Не прилагают материалы, полученные с использованием технических средств. Если снимки и негативы, киноленты, видеозаписи и другие сведения отсутствуют в протоколе, они могут не использоваться в качестве доказательств (п. 5 ст. 99 НК).

  3. Оказывают давление на свидетеля. Несмотря на угрожающее наименование «допрос свидетеля», обвинение в совершении налогового преступления, угрозы в проведении углубленных налоговых проверок, привлечении органов внутренних дел — не допустимы. Инспекторы должны вести себя корректно (п. 3 ст. 32 НК).

  4. Не дают времени, чтобы ознакомиться с протоколом или внести замечания, не выдают его копию. На самом деле в конце допроса свидетель и каждый при- сутствующий вправе внимательно прочитать протокол и указать, с чем они не согласны. Протокол обяза- ны подписать все участники допро- са, а его копия должна быть вручена свидетелю лично под расписку (п. 3 ст. 99 НК).

  5. Используют документы и информацию, которые получены за пределами сроков проверки либо дополнительных мероприятий налогового контроля. Такие доказательства получены с нарушением закона и инспекторы не вправе их использовать при вынесении решения по итогам налоговой проверки (абзац 2 п. 4 ст. 101 НК). Суд также не примет их (ч. 3 ст. 64 АПК).

Ответственность за неявку или отказ отвечать на вопросы

Иногда инспекторы угрожают налогоплательщику статьей 128 НК за неявку для дачи пояснений. На самом деле, она применима только в том случае, если свидетель не явился на допрос без уважительной причины.

Отказ от дачи пояснений. За неявку на комиссию может быть применена административная ответственность (ст. 19.4 КОАП). Это предупреждение либо штраф: на граждан в размере от 500 до 2 тыс. руб., на должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Придя же на встречу, вы можете отказаться от дачи пояснений и никакой ответственности за это не будет. Кроме того, налогоплательщик может не явиться на комиссию по уважительной причине — болезнь, командировка и пр.

Неявка на допрос. Штраф за неявку составляет 1 тыс. руб., за повторную — 2 тыс. руб., а за неправомерный отказ от дачи показаний или же за дачу заведомо ложных показаний — 3 тыс. руб. (ст. 128 НК, п. 4 ст. 114 НК).

Привлекут к ответственности за неявку только тогда, когда есть подтверждение того, что свидетель получил повестку. Законный способ пригласить на допрос — это заказное письмо с уведомлением о вручении (п. 4 ст. 31 НК).

Иногда инспекторы могут словчить: вызвать для дачи пояснений, и уже в налоговой вручить повестку. В этом случае на экземпляре инспекции укажите дату и время вручения и напишите, что нужно время для подготовки к допросу. Тогда можно отказаться давать показания именно в этот день.

Правомерным считается отказ свидетеля давать показания против самого себя, супруга и близких родственников (ст. 51 Конституции). Отказ нужно обязательно зафиксировать в протоколе.

Порядок обжалования

В течение года с момента нарушения ваших прав вы можете подать жалобу (п. 1 ст. 138, п. 2 ст. 139 НК). Подают ее через ту инспекцию, чьи действия обжалуют, а адресуют в вышестоящий налоговый орган (п. 1 ст. 139 НК).

Провинившаяся инспекция в течении трех дней обязана собрать информацию по фактам, изложенным в жалобе, и направить материал в вышестоящий орган. Последний рассмотрит жалобу в течение 15 рабочих дней после ее поступления и направит вам решение в течение трех дней с момента его принятия (п. 6 ст. 140 НК).

Жалоба составляется в письменной форме. К ней можно приложить любые документы, подтверждающие правонарушение. Подписать жалобу должен законный представитель организации либо уполномоченное лицо по доверенности (п. 1 ст. 139.2 Н К ).

Жалобу можно отправить в электронной форме через личный кабинет налогоплательщика или по телекоммуникационным каналам связи. В последнем случае нужно обязательно заверить документ усиленной квалифицированной электронной подписью (приказ ФНС от 20.12.2019 No ММВ-7-9/645@).

Еще один нюанс. В электронной форме, согласно указанному приказу ФНС, есть лимит по количеству символов в поле для описания оснований подачи жалобы — 2 тыс. На бумажном носители ограничений по знакам нет.

Narine_Beglyarova

Narine_Beglyarova

Руководитель в Sona Private Consulting

1 подписчик

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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