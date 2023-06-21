Дробление бизнеса. Искусственные юридические конструкции как фактор риска

Применение искусственных юридических конструкций для хозяйственных операций, не содержащих признаков противоправности, но лишенных хозяйственного смысла и не имеющих объяснений неналоговыми причинами, рассматривается как злоупотребление правом в сфере налоговых правоотношений.

Применение искусственных юридических конструкций для хозяйственных операций, не содержащих признаков противоправности, но лишенных хозяйственного смысла и не имеющих объяснений неналоговыми причинами, рассматривается как злоупотребление правом в сфере налоговых правоотношений.

Суть дела: начислены НДС, налог на прибыль, налог на имущество, пени и штрафы по причине создания налогоплательщиком схемы ухода от налогообложения в виде «дробления бизнеса» с участием подконтрольных и взаимозависимых организаций.

Налогоплательщик формально распределил функции искусственных юридических организаций и продавцов кондитерской продукции на подконтрольные и взаимозависимые общества, получил необоснованную налоговую экономию в виде уменьшения налогооблагаемой базы посредством формального документооборота, отражающего наличие сделок между участниками схемы и позволяющего получать выручку, сокрытую от налогообложения.

❕Напомню, что введение статьи 54.1 НК в НК направлено на установление запрета совершения налогоплательщиком формально правомерных действий с основной целью неисполнения (неполного исполнения) обязанности по уплате налогов или получения права на возмещение (возврат, зачет) (запрет на злоупотребление правом).

Ознакомиться с делом: Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 17.03.2023 № Ф09-588/23 по делу № А71-284/2022.