Выездные налоговые проверки в 2023 году: что ожидать и как подготовиться

Мораторий, запрещающий выездные налоговые проверки, не препятствует ФНС в их проведении, поэтому предпринимателям не следует расслабляться.

Будучи налоговым экспертом, расскажу вам подробно: кто может стать объектом проверки в 2023 году, как правильно подготовиться к проверке, что делать во время и после визита инспекторов, как избежать повторной проверки и возможно ли вообще избежать налогового контроля.

❕За прошлый год количество выездных налоговых проверок ФНС значительно возросло, и сумма доначислений также увеличилась.

По данным аналитических служб в течение девяти месяцев 2022 года компаниям было начислено налоговых платежей на сумму 597,8 миллиарда рублей. Этот показатель превышает аналогичный период 2021 года в 2,2 раза.

⚠️ Какие факторы повышают риск проведения выездной проверки?

Основные факторы, которые могут стать основанием для проведения выездной налоговой проверки, включают:

1. Налоговые показатели:

Налоговая нагрузка компании ниже средней отраслевой нагрузки.

Доля вычетов по НДС составляет 89% и выше от начисленной суммы за 12 месяцев.

Компания испытывает убытки в течение двух и более лет.

Высокий налоговый риск, связанный с проведением сделок через цепочку контрагентов, привлечением фирм-однодневок и другими факторами.

Не предоставление запрашиваемых пояснений и/или документов.

Для плательщиков на специальных налоговых режимах: дважды или более превышение ограничений по специальным режимам (в пределах 5%) из-за невыполнения лимитов по доходам, стоимости основных средств или количеству работников.

Для индивидуальных предпринимателей на общей системе налогообложения: превышение профессиональных налоговых вычетов (расходов) в декларации более чем на 83% от дохода.

2. Экономические показатели:

Среднемесячная зарплата на одного работника ниже отраслевого уровня в регионе или выплачивается «в конвертах».

Уровень рентабельности компании отстает от среднего отраслевого уровня на 10% и более.

Большие расхождения между доходами и расходами, например, резкий рост расходов по сравнению с доходами, снижение доходов быстрее, чем расходы, рост расходов при одновременном снижении прибыли.

✔️В свете этих факторов предпринимателям рекомендуется тщательно подготовиться к возможной выездной налоговой проверке, соблюдать законодательные требования и предоставлять все необходимые документы и пояснения в срок.