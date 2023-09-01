ВС уточнил сроки давности по спорам о возврате налогов

В период 2014 и 2015 годов предприниматель случайно уплатил в бюджет государства больше налогов, чем ему следовало бы. Однако только в 2019 году он обнаружил эту ошибку и немедленно обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (МИФНС) с просьбой вернуть излишне уплаченные суммы.

МИФНС отказало ему, ссылаясь на истекший трехлетний срок, который, по их мнению, обязывал предпринимателя обращаться с претензией в установленный срок.

Решительно не соглашаясь с отказом, предприниматель подал административный иск в суд, требуя признать решение МИФНС незаконным и вернуть ему переплаченные налоги.

Суд первой инстанции удовлетворил требования предпринимателя, однако апелляционный и кассационный суды приняли обратное решение, считая, что предприниматель должен был осознать переплату еще на этапе подачи налоговых деклараций в 2014–2015 годах.

❕С этим мнением не согласился Верховный Суд, отметив, что налоговая служба не уведомила предпринимателя о возможности переплаты, и поэтому трехлетний срок должен отсчитываться с момента, когда предприниматель узнал об этой переплате в 2019 году.

В соответствии с положениями налогового законодательства, налогоплательщик имеет право обратиться с заявлением о возврате излишне уплаченных налогов в течение трех лет с момента, когда он стал осведомлен о наличии переплаты.

✔️ Будучи налоговым экспертом, напомню: пункт 3 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации предписывает налоговому органу уведомлять налогоплательщика о возможности переплаты, но в данном случае, Межрайонная инспекция не выполнила эту обязанность.