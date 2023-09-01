ВС уточнил сроки давности по спорам о возврате налогов

МИФНС отказало ему, ссылаясь на истекший трехлетний срок, который, по их мнению, обязывал предпринимателя обращаться с претензией в установленный срок.
Решительно не соглашаясь с отказом, предприниматель подал административный иск в суд, требуя признать решение МИФНС незаконным и вернуть ему переплаченные налоги.
Суд первой инстанции удовлетворил требования предпринимателя, однако апелляционный и кассационный суды приняли обратное решение, считая, что предприниматель должен был осознать переплату еще на этапе подачи налоговых деклараций в 2014–2015 годах.
❕С этим мнением не согласился Верховный Суд, отметив, что налоговая служба не уведомила предпринимателя о возможности переплаты, и поэтому трехлетний срок должен отсчитываться с момента, когда предприниматель узнал об этой переплате в 2019 году.
В соответствии с положениями налогового законодательства, налогоплательщик имеет право обратиться с заявлением о возврате излишне уплаченных налогов в течение трех лет с момента, когда он стал осведомлен о наличии переплаты.
✔️ Будучи налоговым экспертом, напомню: пункт 3 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации предписывает налоговому органу уведомлять налогоплательщика о возможности переплаты, но в данном случае, Межрайонная инспекция не выполнила эту обязанность.
Таким образом, кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 01.03.2023 № 18-КАД22-55-К4 подтверждает правоту предпринимателя в его стремлении вернуть излишне уплаченные налоги, которые были переплачены в государственный бюджет.
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