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Narine_Beglyarova
Судебная практика по налоговым спорам

ВС уточнил сроки давности по спорам о возврате налогов

В период 2014 и 2015 годов предприниматель случайно уплатил в бюджет государства больше налогов, чем ему следовало бы. Однако только в 2019 году он обнаружил эту ошибку и немедленно обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (МИФНС) с просьбой вернуть излишне уплаченные суммы.
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МИФНС отказало ему, ссылаясь на истекший трехлетний срок, который, по их мнению, обязывал предпринимателя обращаться с претензией в установленный срок. 

Решительно не соглашаясь с отказом, предприниматель подал административный иск в суд, требуя признать решение МИФНС незаконным и вернуть ему переплаченные налоги. 

Суд первой инстанции удовлетворил требования предпринимателя, однако апелляционный и кассационный суды приняли обратное решение, считая, что предприниматель должен был осознать переплату еще на этапе подачи налоговых деклараций в 2014–2015 годах. 

❕С этим мнением не согласился Верховный Суд, отметив, что налоговая служба не уведомила предпринимателя о возможности переплаты, и поэтому трехлетний срок должен отсчитываться с момента, когда предприниматель узнал об этой переплате в 2019 году.

В соответствии с положениями налогового законодательства, налогоплательщик имеет право обратиться с заявлением о возврате излишне уплаченных налогов в течение трех лет с момента, когда он стал осведомлен о наличии переплаты

✔️ Будучи налоговым экспертом, напомню: пункт 3 статьи 78 Налогового кодекса Российской Федерации предписывает налоговому органу уведомлять налогоплательщика о возможности переплаты, но в данном случае, Межрайонная инспекция не выполнила эту обязанность.

Таким образом, кассационное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 01.03.2023 № 18-КАД22-55-К4 подтверждает правоту предпринимателя в его стремлении вернуть излишне уплаченные налоги, которые были переплачены в государственный бюджет.

Narine_Beglyarova

Narine_Beglyarova

Руководитель в Sona Private Consulting

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип Narine_Beglyarova
    Narine_Beglyarova
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    ВС уточнил сроки давности по спорам о возврате налогов

    В период 2014 и 2015 годов предприниматель случайно уплатил в бюджет государства больше налогов, чем ему следовало бы. Однако только в 2019 году он обнаружил эту ошибку и немедленно обратился в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы (МИФНС) с просьбой вернуть излишне уплаченные суммы.

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