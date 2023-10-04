Передача программного обеспечения в имущество дочерней фирмы-реализация в целях НДС

Если уставный капитал не изменяется, возможно освобождение от НДС.

❕Освобождение от НДС может быть применено только в случае включения программного обеспечения в российский реестр.

Согласно высказыванию Минфина в ответе на запрос ФНС относительно передачи имущественных прав (программного обеспечения) в виде вклада в имущество дочерней организации, с целью увеличения её чистых активов и обеспечения финансовой стабильности, а также для получения прибыли и дивидендов для налогоплательщика, ФНС считает такую передачу инвестиционной и не подлежащей обложению НДС в соответствии с пунктом 4 пункта 3 статьи 39 Налогового кодекса.

▪️Тем не менее, обобщенная формулировка этого пункта оговаривает, что передача имущества с инвестиционной целью не считается реализацией, и далее уточняется, что это не касается вкладов в уставный капитал.

Позиция Минфина, выраженная в письме от 09.03.2023 г. № 03-07-15/20469, подчеркивает, что передача права собственности на товары, выполненные работы или услуги на безвозмездной основе, считается реализацией.

🔎Налоговый кодекс устанавливает список операций, не подлежащих налогообложению по НДС согласно статьям 146 и 149.

Передача имущества или имущественных прав в качестве вклада в имущество общества (при неизменном уставном капитале) в этот список не входит, следовательно, такая передача облагается НДС в общем порядке.

Согласно пункту 26 статьи 149 НК, передача прав на программное обеспечение, включенное в реестр российских программ, освобождается от НДС.