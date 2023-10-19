Narine_Beglyarova
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Narine_Beglyarova
Судебная практика по налоговым спорам

Предоставление документации о партнерах на разных уровнях сотрудничества. Что требуют налоговики?

Речь идет о контрольной проверке, когда необходимо предоставить документы, связанные с различными участниками сделки.
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Суть дела: налоговый орган, осуществляя камеральную налоговую проверку контрагента общества, отправил запрос о предоставлении необходимых документов и информации. 

После отказа в предоставлении требуемых документов, налоговый орган принял решение о наложении штрафа на общество.

Суды первой и апелляционной инстанций, оценили представленные в деле доказательства и взаимосвязи. 

Учли, что спорное требование содержит все необходимые реквизиты и информацию о мероприятиях налогового контроля, которые потребовали предоставления документов, а также позволяет однозначно определить контрагента, наименование первичных учетных документов и налоговый период, к которому они относятся.

После чего, пришли к выводу о соответствии требования Инспекции положениям пункта 2 статьи 93.1 Налогового кодекса Российской Федерации.

✔️Таким образом, суд подтвердил факт непредоставления обществом требуемых документов и информации на основе материалов дела

Судебное решение, вынесенное Арбитражным судом Волго-Вятского округа от 30.06.2023 года под номером Ф01-2994/2023 по делу № А11-15600/2021, было вынесено в пользу налогового органа.

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Narine_Beglyarova

Narine_Beglyarova

Руководитель в Sona Private Consulting

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Комментарии

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