Проценты на возврате переплаты по налогам: закон и изменения в 2023 году

В соответствии с законом, если налоговые органы задерживают возврат излишне уплаченных налогов, или если они выпускают неправомерные нормативные акты, то на суммы, возвращенные после истечения установленного срока, начисляются проценты.

Налогоплательщик имеет право требовать выплаты процентов только в случае, если задержка в возврате налогов произошла по вине налоговой службы (согласно статье 6 НК).

Способ уплаты налоговой обязанности, будь то добровольная уплата налогоплательщиком или вынужденное взыскание налоговой службой, не имеет значения.

Для взысканий, проведенных до 2023 года, начисление процентов начинается с даты, следующей за днем взыскания, и продолжается до даты фактического возврата излишне взысканных средств (согласно статье 79 НК).

▫️ Проценты рассчитываются на основе ставки Центрального банка.

Их общая сумма не может превышать сумму налоговой обязанности, чтобы соблюсти баланс частных и публичных интересов.

Это делается с учетом того, что как государственная, так и частная собственность одинаково признаются и защищаются Конституцией (согласно части 2 статьи 8 Основного закона и решению Конституционного суда от 08.11.22 № 47-П).

С начала 2023 года, при обнаружении излишнего взыскания налогов, налоговые органы обязаны автоматически вернуть излишне уплаченные средства налогоплательщику на банковский счет, который им известен.

Источник: https://www.klerk.ru/blogs/sozidanie_i_razvitie/581016/