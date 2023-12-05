Проценты на возврате переплаты по налогам: закон и изменения в 2023 году

Налогоплательщик имеет право требовать выплаты процентов только в случае, если задержка в возврате налогов произошла по вине налоговой службы (согласно статье 6 НК).
Способ уплаты налоговой обязанности, будь то добровольная уплата налогоплательщиком или вынужденное взыскание налоговой службой, не имеет значения.
Для взысканий, проведенных до 2023 года, начисление процентов начинается с даты, следующей за днем взыскания, и продолжается до даты фактического возврата излишне взысканных средств (согласно статье 79 НК).
▫️ Проценты рассчитываются на основе ставки Центрального банка.
Их общая сумма не может превышать сумму налоговой обязанности, чтобы соблюсти баланс частных и публичных интересов.
Это делается с учетом того, что как государственная, так и частная собственность одинаково признаются и защищаются Конституцией (согласно части 2 статьи 8 Основного закона и решению Конституционного суда от 08.11.22 № 47-П).
С начала 2023 года, при обнаружении излишнего взыскания налогов, налоговые органы обязаны автоматически вернуть излишне уплаченные средства налогоплательщику на банковский счет, который им известен.
Источник: https://www.klerk.ru/blogs/sozidanie_i_razvitie/581016/
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