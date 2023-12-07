Больше никакой макулатуры: ФНС запретила налоговым инспекциям требовать распечатки электронных документов

В письме от 29 сентября 2023 года № Д-5-26/56@, ФНС уточнила процедуру взаимодействия с налогоплательщиками в части запроса документов.

Ведомство подчеркнуло, что при запросе информации у организаций нельзя указывать форму предоставления.

ФНС проанализировала практику региональных налоговых инспекций и выявила, что в ряде регионов инспекции требуют документы в электронной форме в виде сканов или визуализированных на бумажном носителе, игнорируя формат исходного документа.

Налоговые органы обосновывают свои требования неудобством просмотра документов, представленных в XML-формате, таких как счета-фактуры.

ФНС утверждает, что такие ограничения нарушают право налогоплательщика на предоставление документов в формате, утвержденном ФНС России, и увеличивают издержки бизнеса при взаимодействии с налоговыми органами.

Федеральная налоговая служба рекомендует отказаться от требований относительно формата предоставления документов.

ФНС отмечает, что у налоговых органов имеется специальное программное обеспечение для визуализации электронных документов.

Это программное обеспечение позволяет корректно отображать штамп электронной подписи при загрузке файла подписи в различных форматах и выполнять проверку электронной подписи.

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