Налоговые вычеты: законное использование и доказательная база в суде

Для получения налогового вычета необходимо соблюдение ряда условий:
наличие счетов-фактур,
подтверждение уплаты НДС,
учет принятых товаров (работ, услуг),
соответствие выставленных счетов-фактур требованиям статьи 169 Налогового кодекса РФ.
Применение налоговых вычетов на основе документов, предоставленных контрагентами, не приводит к неправомерной налоговой выгоде. Все хозяйственные операции надлежащим образом должны быть отражены в бухгалтерском и налоговом учете согласно законодательству.
❗️Кроме того, документы, предоставленные налогоплательщиком, включая счета-фактуры, должны соответствовать требованиям статьи 169 НК, содержа с все необходимые реквизиты.
В деле №А55-24868/2022 судебные инстанции оценили представленные доказательства и пришли к выводу, что применение налоговых вычетов на основе предоставленных контрагентами документов не привело к незаслуженной налоговой выгоде. Позже Суды признали, что предоставленные документы, включая счета-фактуры, соответствуют требованиям законодательства, и хозяйственные операции были правильно отражены в учете налогоплательщика.
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