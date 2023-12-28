Налоговые вычеты: законное использование и доказательная база в суде

Интересное дело, где судебные инстанции оценили представленные доказательства и пришли к выводу, что применение налоговых вычетов на основе предоставленных контрагентами документов не привело к незаслуженной налоговой выгоде.

Для получения налогового вычета необходимо соблюдение ряда условий:

наличие счетов-фактур,

подтверждение уплаты НДС,

учет принятых товаров (работ, услуг),

соответствие выставленных счетов-фактур требованиям статьи 169 Налогового кодекса РФ.

Применение налоговых вычетов на основе документов, предоставленных контрагентами, не приводит к неправомерной налоговой выгоде. Все хозяйственные операции надлежащим образом должны быть отражены в бухгалтерском и налоговом учете согласно законодательству.

❗️Кроме того, документы, предоставленные налогоплательщиком, включая счета-фактуры, должны соответствовать требованиям статьи 169 НК, содержа с все необходимые реквизиты.

В деле №А55-24868/2022 судебные инстанции оценили представленные доказательства и пришли к выводу, что применение налоговых вычетов на основе предоставленных контрагентами документов не привело к незаслуженной налоговой выгоде. Позже Суды признали, что предоставленные документы, включая счета-фактуры, соответствуют требованиям законодательства, и хозяйственные операции были правильно отражены в учете налогоплательщика.