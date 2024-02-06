ФНС уточнила льготные операции для налога на прибыль при внедрении информационных технологий. Рассмотрим письмо

❕Такие преимущества адресно предоставляются и рассматриваются ведомством как налоговые льготы.
ФНС напоминает, что в ходе камеральной проверки налоговая инспекция вправе запросить пояснения относительно льготных операций и требовать предоставления документов, подтверждающих право на льготы.
Перечислены следующие преимущества, рассматриваемые как налоговые льготы:
Коэффициент амортизации ОС, включенных в реестр российской радиоэлектронной продукции, не превышающий 3 к норме.
Коэффициент амортизации НМА в виде исключительных прав на российские программы для ЭВМ и базы данных из реестра, не превышающий 3 к норме.
Инвестиционный вычет в размере не более 100% расходов на работы, услуги по установке, тестированию, адаптации, модификации российских программ для ЭВМ и баз данных, а также радиоэлектронной продукции из реестра. Сюда включаются расходы на обучение работников, обслуживающих эти объекты.
Коэффициент 1,5 к расходам на формирование первоначальной стоимости ОС из реестра российской радиоэлектронной продукции, относящейся к сфере искусственного интеллекта, или из перечня российского высокотехнологичного оборудования.
Коэффициент 1,5 к расходам на формирование первоначальной стоимости НМА в виде исключительных прав на российские программы для ЭВМ и базы данных из реестра, связанных со сферой искусственного интеллекта.
Коэффициент 1,5 к затратам на приобретение права использования российских программ и баз данных из реестра, относящихся к сфере искусственного интеллекта, по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям).
Начать дискуссию