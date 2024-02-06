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ФНС уточнила льготные операции для налога на прибыль при внедрении информационных технологий. Рассмотрим письмо

Письмо ФНС России от 24.11.2023 года № СД-4-3/14769@ предостерегает организации и индивидуальных предпринимателей о налоговых льготах, предоставляемых при приобретении и внедрении передовых отечественных информационно-телекоммуникационных технологий.
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Такие преимущества адресно предоставляются и рассматриваются ведомством как налоговые льготы.

ФНС напоминает, что в ходе камеральной проверки налоговая инспекция вправе запросить пояснения относительно льготных операций и требовать предоставления документов, подтверждающих право на льготы.

Перечислены следующие преимущества, рассматриваемые как налоговые льготы:

  • Коэффициент амортизации ОС, включенных в реестр российской радиоэлектронной продукции, не превышающий 3 к норме.

  • Коэффициент амортизации НМА в виде исключительных прав на российские программы для ЭВМ и базы данных из реестра, не превышающий 3 к норме.

  • Инвестиционный вычет в размере не более 100% расходов на работы, услуги по установке, тестированию, адаптации, модификации российских программ для ЭВМ и баз данных, а также радиоэлектронной продукции из реестра. Сюда включаются расходы на обучение работников, обслуживающих эти объекты.

  • Коэффициент 1,5 к расходам на формирование первоначальной стоимости ОС из реестра российской радиоэлектронной продукции, относящейся к сфере искусственного интеллекта, или из перечня российского высокотехнологичного оборудования.

  • Коэффициент 1,5 к расходам на формирование первоначальной стоимости НМА в виде исключительных прав на российские программы для ЭВМ и базы данных из реестра, связанных со сферой искусственного интеллекта.

  • Коэффициент 1,5 к затратам на приобретение права использования российских программ и баз данных из реестра, относящихся к сфере искусственного интеллекта, по договорам с правообладателем (по лицензионным и сублицензионным соглашениям).

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