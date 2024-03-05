ФНС освобождена от обязанности начислять проценты на сумму излишне взысканных налогов

Суть дела: в результате проведенной проверки организации были применены дополнительные начисления в виде недоимки, пеней и штрафов, частично взысканных налоговым органом, так как сама организация не оплатила указанные суммы во время недоимки, штрафов и пеней.

Излишне взысканную сумму ФНС вернула, но без начисления процентов (согласно ст. 79 Налогового кодекса Российской Федерации). Организация не согласилась с этим и обратилась в суд.

Суд рассмотрел дело и поддержал позицию ФНС, считая, что налоговая служба не обязана была выплачивать проценты организации. Это обосновано тем, что на момент переплаты по налогу на прибыль у организации существовала налоговая задолженность по НДС, штрафам и пеням, превышающим суммы переплаты.

В результате организация не может требовать возврата излишне уплаченных средств и соответствующих процентов, так как переплата была направлена на погашение задолженности по НДС, пеням и штрафам. Это исключает возможность имущественных потерь предприятия и их компенсацию через выплату процентов.