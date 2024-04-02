При повторном переходе на ЕСХН налогоплательщик освобождается от НДС

Напомню, что плательщикам ЕСХН предоставлены некоторые льготы.
Организации освобождаются от уплаты:
▫️налога на прибыль организаций (за исключением налога, уплачиваемого с доходов, облагаемых по соответствующим налоговым ставкам)
▫️налога на имущество организаций (в части имущества, используемого при производстве сельскохозяйственной продукции)
ИП освобождаются от уплаты:
НДФЛ в отношении доходов, полученных от предпринимательской деятельности (исключение — налог, уплачиваемый с доходов в виде дивидендов, а также с доходов, облагаемых по соответствующим налоговым ставкам),
налога на имущество физических лиц (в отношении имущества, используемого для осуществления предпринимательской сельхоздеятельности).
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