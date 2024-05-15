Возможно ли освобождение от НДС при оказании образовательных услуг, но в сетевом формате?

▶️Письмо от 17.01.2024 № 03-03-06/3/2759 гласит:
Пп. 14 п.2 ст. 149 НК РФ освобождает от НДС образовательные услуги, которые оказывают некоммерческие организации, осуществляющие образовательную деятельность, по реализации основных и дополнительных образовательных программ, предусмотренных лицензией.
Исключением являются консультационные услуги и услуги по сдаче помещений в аренду.
Вывод: если услуги по реализации сетевой образовательной программы соответствуют указанным требованиям, то такие услуги освобождаются от НДС
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