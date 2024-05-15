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Narine_Beglyarova
Штрафы за налоговые нарушения

Как избежать штрафа за уточненку?

В пункте 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.03.2003 № 71 зафиксировано, что частично избежать штрафа возможно в том случае, если бухгалтер самостоятельно выявит ошибку и подаст уточненную декларацию. При этом, оплатила ли организация налог и пени — неважно.

Это будет расценено налоговой как смягчающее обстоятельство и поможет сократить штраф как минимум в два раза.

Однако, возможно полностью избежать штрафа, если:

▫️непрерывное положительное сальдо ЕНС имело достаточно денежных средств на доплату и налога, и пени. Сохранять положительное сальдо достаточно до дня сдачи уточненки.

В своем письме от 27.12.2023 №БВ-4-7/16343@ ФНС сообщала, что если положительное сальдо ЕНС сохранялось в размере, достаточном для частичной оплаты налога, то организация освобождается от ответственности в части, которая соответствует положительному сальдо ЕНС. Это правило действует, в том числе, при наличии умысла (письмо ФНС от 06.02.2024 №ЗГ-2-7/1561).

❗️А вот при выявлении недоимки за период до 1 января 2023 года переплата, которая превышает сумму доначисленного налога, учитывается лишь в рамках конкретного налога.

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Narine_Beglyarova
Штрафы за налоговые нарушения

Как избежать штрафа за уточненку?

В пункте 17 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.03.2003 № 71 зафиксировано, что частично избежать штрафа возможно в том случае, если бухгалтер самостоятельно выявит ошибку и подаст уточненную декларацию. При этом, оплатила ли организация налог и пени — неважно.

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