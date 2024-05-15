Убытки прошлых лет и доначисление налога на прибыль: можно ли уменьшить доначисленный налог на прибыль на убыток прошлых лет?

Субсидиарная ответственность директора

Если руководитель виновен в банкротстве организации, при этом активов должника недостаточно, чтобы погасить все долги, то недостающая часть будет взыскана с него. В этом суть субсидиарной ответственности. Рассказываем, как не попасть в такую ситуацию и обезопасить себя и своих близких, поскольку эти долги переходят по наследству.