Убытки прошлых лет и доначисление налога на прибыль: можно ли уменьшить доначисленный налог на прибыль на убыток прошлых лет?

Налоговый орган должен учитывать реальные налоговые обязательства организации, включая убытки прошлых лет. Неправомерное неучтение убытков прошлых лет при доначислении налога на прибыль может быть оспорено в суде.
Перенос убытков прошлых лет на будущие периоды осуществляется в соответствии с заявлением налогоплательщика. Однако, налоговый кодекс РФ и правила заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль не предусматривают отражение убытка с учетом возможных доначислений.
Эти изменения направлены на обеспечение справедливости и прозрачности в налоговой системе.
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