Уточнение ФНС России по восстановлению НДС с предоплаты: разъяснения для налогового учета

Это означает, что если покупатель перечислил предоплату и принял к вычету НДС, предъявленный продавцом, но товары были отгружены и приняты на учет в последующих налоговых периодах, то НДС восстанавливается в периоде, когда покупатель принял товары на учет. Таким образом, даже если отгрузка произошла ранее, обязанность по восстановлению НДС возникает только после принятия товаров на учет и при наличии всех необходимых документов.

Пример:

- Покупатель перечисляет предоплату в первом квартале и вычитает НДС.

- Продавец отгружает товары во втором квартале.

- Покупатель принимает товары на учет в третьем квартале.

- Восстановление НДС покупателем происходит в третьем квартале.