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Narine_Beglyarova
НДС

Уточнение ФНС России по восстановлению НДС с предоплаты: разъяснения для налогового учета

Федеральная налоговая служба России предоставила важные разъяснения относительно восстановления НДС с перечисленной продавцу предоплаты. В соответствии с письмом ФНС России от 23 мая 2024 года № СД-4-3/5790@, восстановление НДС происходит в том налоговом периоде, когда товары фактически принимаются на учет, вне зависимости от отгрузки продавцом.

Это означает, что если покупатель перечислил предоплату и принял к вычету НДС, предъявленный продавцом, но товары были отгружены и приняты на учет в последующих налоговых периодах, то НДС восстанавливается в периоде, когда покупатель принял товары на учет. Таким образом, даже если отгрузка произошла ранее, обязанность по восстановлению НДС возникает только после принятия товаров на учет и при наличии всех необходимых документов.

Пример:

- Покупатель перечисляет предоплату в первом квартале и вычитает НДС.

- Продавец отгружает товары во втором квартале.

- Покупатель принимает товары на учет в третьем квартале.

- Восстановление НДС покупателем происходит в третьем квартале.

Это разъяснение помогает уточнить процедуру восстановления НДС и обеспечивает единообразие практики среди налогоплательщиков. Важно, чтобы все стороны сделки были в курсе этих нюансов для корректного учета налоговых обязательств.

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