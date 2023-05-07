Уточнение ФНС России по восстановлению НДС с предоплаты: разъяснения для налогового учета

Это означает, что если покупатель перечислил предоплату и принял к вычету НДС, предъявленный продавцом, но товары были отгружены и приняты на учет в последующих налоговых периодах, то НДС восстанавливается в периоде, когда покупатель принял товары на учет. Таким образом, даже если отгрузка произошла ранее, обязанность по восстановлению НДС возникает только после принятия товаров на учет и при наличии всех необходимых документов.
Пример:
- Покупатель перечисляет предоплату в первом квартале и вычитает НДС.
- Продавец отгружает товары во втором квартале.
- Покупатель принимает товары на учет в третьем квартале.
- Восстановление НДС покупателем происходит в третьем квартале.
Это разъяснение помогает уточнить процедуру восстановления НДС и обеспечивает единообразие практики среди налогоплательщиков. Важно, чтобы все стороны сделки были в курсе этих нюансов для корректного учета налоговых обязательств.
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