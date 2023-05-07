Изменения в НДФЛ для работников ЕАЭС: что нужно знать

Для работников из стран-участниц ЕАЭС, которые трудоустроены в российских организациях, действует особый порядок уплаты НДФЛ.

С первого дня работы в организации НДФЛ с трудовых доходов таких работников удерживается по ставке 13% (с 2025 года - с учетом прогрессии). Однако, если по итогам года работник не приобрел статуса налогового резидента РФ, НДФЛ необходимо пересчитать по ставке 30%.

Эта позиция подтверждается письмами Минфина и ФНС.

Организация, выступающая в качестве налогового агента, несет ответственность за правильное определение налогового статуса физического лица. Для этого она может запрашивать у работника необходимые документы, подтверждающие его фактическое нахождение в России.

Отметим, что перечень документов, подтверждающих фактическое нахождение в РФ, не установлен, поэтому организации могут использовать любые документы, оформленные в установленном порядке, которые позволяют установить количество дней фактического пребывания работника в России.