ФНС усилила борьбу с дроблением бизнеса

Налоговая служба обратила внимание на судебные решения, подтверждающие недопустимость необоснованного дробления бизнеса для получения налоговой выгоды.

ВС РФ выделил несколько ключевых моментов:

◾️Расширяя бизнес, нельзя создавать новые юрлица только ради налоговых преимуществ от спецрежима, если деятельность группы по сути общая. И единственная цель расширения — получение преимущества от применения спец.режима.

◾️Искусственное выделение части бизнеса и передача его подконтрольному лицу на спецрежиме могут быть признаны необоснованными действиями.

◾️Дроблением бизнеса признается деятельность, в которой взаимозависимость участников повлияла на итоги работы. При этом, признать взаимозависимость возможно не только по основаниям, установленным в НК РФ.

◾️Искусственное разделение единого производственного процесса между взаимозависимыми лицами может привести к признанию налоговой выгоды необоснованной.

Ведение бизнеса членами одной семьи не всегда означает дробление, но формальное вовлечение их ради экономии на налогах неправомерно.

Документ: Письмо ФНС России от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@