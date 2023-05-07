Новый сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов

Основные функции нового сервиса:
◾️Платформа "Знай своего клиента"
Сервис работает на базе платформы, где клиенты банков распределены по трем уровням риска;
◾️"Зеленая группа"
- низкий уровень риска совершения подозрительных операций;
- "Желтая группа" - средний уровень риска;
- "Красная группа" - высокий уровень риска.
◾️Процедура проверки
Для проверки необходимо указать ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.
◾️Результаты проверки
В ответ на запрос будет указано, входит ли проверяемое лицо в "красную" группу. Если это так, то взаимодействовать с таким контрагентом считается небезопасным.
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📄 Этот инструмент помогает налогоплательщикам минимизировать риски при выборе контрагентов.
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