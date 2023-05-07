Новый сервис ЦБ РФ для проверки уровня риска контрагентов

Центральный банк Российской Федерации запустил общедоступный сервис, который позволяет проверять уровень риска контрагентов, включая юридические лица и индивидуальных предпринимателей (ИП), на предмет соблюдения соответствующих мер законодательства.

Основные функции нового сервиса:

◾️Платформа "Знай своего клиента"

Сервис работает на базе платформы, где клиенты банков распределены по трем уровням риска;

◾️"Зеленая группа"

- низкий уровень риска совершения подозрительных операций;

- "Желтая группа" - средний уровень риска;

- "Красная группа" - высокий уровень риска.

◾️Процедура проверки

Для проверки необходимо указать ИНН проверяемого лица, выбрать категорию инициатора запроса и в свободной форме указать цель запроса.

◾️Результаты проверки

В ответ на запрос будет указано, входит ли проверяемое лицо в "красную" группу. Если это так, то взаимодействовать с таким контрагентом считается небезопасным.

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📄 Этот инструмент помогает налогоплательщикам минимизировать риски при выборе контрагентов.