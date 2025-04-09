Новая прогрессивная шкала по НДФЛ: что нужно знать

С 1 января 2025 года вступила в силу новая система налоговых ставок по НДФЛ, согласно Федеральному закону от 12.07.2024 № 176-ФЗ. Это значит, что налоговые резиденты России будут платить налоги по прогрессивной шкале в зависимости от своих доходов.

📊 Вот как будут выглядеть новые ставки:

• 13% для доходов до 2,4 млн руб. в год;

• 15% для доходов от 2,4 до 5 млн руб.;

• 18% для доходов от 5 до 20 млн руб.;

• 20% для доходов от 20 до 50 млн руб.;

• 22% для доходов свыше 50 млн руб.

Для некоторых доходов, таких, как продажи имущества или операции с ценными бумагами, ставки составят 13% для сумм до 2,4 млн руб. и 15% для сумм свыше этой отметки.

Также предусмотрены особые условия для доходов, связанных с участием в специальной военной операции и работой в районах Крайнего Севера.

🔍 Налоговые агенты будут исчислять НДФЛ, не учитывая доходы от других агентов. Налогоплательщики смогут узнать о своих обязательствах через налоговые уведомления.

Пример: если в 2025 году вы получили 2,8 млн руб. зарплаты и 2,5 млн руб. выигрыша, то общая сумма НДФЛ составит 756 000 руб.

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