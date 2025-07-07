С 27 июня 2025 года — поправки в КоАП РФ, ужесточающие наказание для юр лиц и ИП за несоблюдение порядка подачи уведомлений о начале определенных видов деятельности. Полный перечень видов деятельности в конце поста.

Теперь нарушением считается не только непредставление уведомления о старте деятельности (то есть неисполнение обязанности уведомить госорган), но и ведение такой деятельности без предварительного уведомления.

Срок давности по таким нарушениям увеличен до 1 года с момента совершения правонарушения.

Штрафы значительно вырастут:

За первое нарушение:

- ИП: 7 000 – 12 000 р.

- Юрлицо: 24 000 – 48 000 р.

За повторное нарушение:

- ИП: 15 000 – 25 000 р.

- Юрлицо: 50 000 – 60 000 р.

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Теперь бизнесу важно своевременно уведомлять контролирующие органы, чтобы избежать крупных штрафов.