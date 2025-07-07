Вырастут штрафы за ведение бизнеса без уведомления государства
С 27 июня 2025 года — поправки в КоАП РФ, ужесточающие наказание для юр лиц и ИП за несоблюдение порядка подачи уведомлений о начале определенных видов деятельности. Полный перечень видов деятельности в конце поста.
Теперь нарушением считается не только непредставление уведомления о старте деятельности (то есть неисполнение обязанности уведомить госорган), но и ведение такой деятельности без предварительного уведомления.
Срок давности по таким нарушениям увеличен до 1 года с момента совершения правонарушения.
Штрафы значительно вырастут:
За первое нарушение:
- ИП: 7 000 – 12 000 р.
- Юрлицо: 24 000 – 48 000 р.
За повторное нарушение:
- ИП: 15 000 – 25 000 р.
- Юрлицо: 50 000 – 60 000 р.
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Теперь бизнесу важно своевременно уведомлять контролирующие органы, чтобы избежать крупных штрафов.
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