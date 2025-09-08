ЦОК ОК БСН 18.08 Мобильная
🔴 Вебинар: Маркетплейсы-2025: новые правила учета и налогообложения →
Екатерина Смирнова
Новости ФНС

Расширен доступ к выпискам из сервиса оценки юрлиц и ИП с 2026 года

С 1 января 2026 года вступают в силу поправки в Закон о налоговых органах (Федеральный закон от 23.07.2025 № 254-ФЗ), которые разрешают третьим лицам запрашивать выписку с анализом сведений о юридическом лице или ИП.

Кто сможет получать выписку?

Сейчас: только само юрлицо или ИП, в отношении которого проведена оценка.

С 2026 года: иные лица, имеющие право на получение таких данных по закону (например, контрагенты, банки, госорганы).

Сроки предоставления выписки

Выписка будет направляться не позднее 1 рабочего дня после истечения:

5 рабочих дней – если юрлицо (ИП) не подало заявление о корректировке оценки.

10 рабочих дней – если юрлицо (ИП) подало заявление об исправлении данных.

Значение изменений

🔹Повышение прозрачности – контрагенты смогут проверять надежность партнеров.

🔹Ускорение проверок – банки и госорганы получат быстрый доступ к оценке бизнеса.

🔹Право на корректировку – компании и ИП смогут оспаривать недостоверные данные.

Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2026

Информации об авторе

Екатерина Смирнова

Екатерина Смирнова

Исполнительный директор в Sona Private Consulting

14 подписчиков80 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Начать дискуссию

Главная Тарифы