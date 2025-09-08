Расширен доступ к выпискам из сервиса оценки юрлиц и ИП с 2026 года

Кто сможет получать выписку?
Сейчас: только само юрлицо или ИП, в отношении которого проведена оценка.
С 2026 года: иные лица, имеющие право на получение таких данных по закону (например, контрагенты, банки, госорганы).
Сроки предоставления выписки
Выписка будет направляться не позднее 1 рабочего дня после истечения:
✔ 5 рабочих дней – если юрлицо (ИП) не подало заявление о корректировке оценки.
✔ 10 рабочих дней – если юрлицо (ИП) подало заявление об исправлении данных.
Значение изменений
🔹Повышение прозрачности – контрагенты смогут проверять надежность партнеров.
🔹Ускорение проверок – банки и госорганы получат быстрый доступ к оценке бизнеса.
🔹Право на корректировку – компании и ИП смогут оспаривать недостоверные данные.
Федеральный закон вступает в силу с 01.01.2026
