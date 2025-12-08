📌 Электронный документооборот: важные изменения с 2026 года
❗️ Важно: изменения затронут только документы, формируемые по действующим форматам товарных накладных и актов.
Для электронного оформления первичных документов необходимо будет использовать универсальный передаточный документ (УПД) версии 5.03. Этот формат позволяет объединить:
· функции первичного учетного документа;
· счет-фактуру.
УПД можно применять как для совместного, так и для раздельного оформления товарных накладных, актов оказанных услуг и счетов-фактур.
✅ После 1 января 2026 года сохраняется возможность:
· формирования первичных документов в неформализованном электронном виде;
· использования бумажных документов.
Отмена действующих форматов не повлияет на бумажный документооборот. Организации смогут продолжать работу в смешанном формате (например, электронные счета-фактуры + бумажные акты).
