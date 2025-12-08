📌 Электронный документооборот: важные изменения с 2026 года

С 1 января 2026 года вступают в силу новые правила электронного документооборота. С этой даты организации лишатся возможности обмена через операторов ЭДО электронными товарными накладными и актами выполненных работ.

❗️ Важно: изменения затронут только документы, формируемые по действующим форматам товарных накладных и актов.

Для электронного оформления первичных документов необходимо будет использовать универсальный передаточный документ (УПД) версии 5.03. Этот формат позволяет объединить:

· функции первичного учетного документа;

· счет-фактуру.

УПД можно применять как для совместного, так и для раздельного оформления товарных накладных, актов оказанных услуг и счетов-фактур.

✅ После 1 января 2026 года сохраняется возможность:

· формирования первичных документов в неформализованном электронном виде;

· использования бумажных документов.

Отмена действующих форматов не повлияет на бумажный документооборот. Организации смогут продолжать работу в смешанном формате (например, электронные счета-фактуры + бумажные акты).