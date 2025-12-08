Премиум 8012 Мобильная
Учет расходов

Учет иностранных налогов в расходах российских компаний

Российские организации вправе учитывать в составе прочих расходов налоги, уплаченные зарубежными филиалами в соответствии с законодательством страны регистрации.

📌 Условия признания расходов:

  • Налоги уплачены в соответствии с иностранным законодательством

  • Включаются в состав прочих расходов при расчете налоговой базы

  • Распространяется на прямые и косвенные налоги

⚠️ Ограничения:

Налоги, подлежащие зачету в России в соответствии с:

не могут учитываться в расходах.

Особый случай:

Даже при получении субсидии из российского бюджета компания может:

  • Учесть субсидию во внереализационных доходах

  • Включить уплаченные иностранные налоги в прочие расходы

