Учет иностранных налогов в расходах российских компаний
Российские организации вправе учитывать в составе прочих расходов налоги, уплаченные зарубежными филиалами в соответствии с законодательством страны регистрации.
📌 Условия признания расходов:
Налоги уплачены в соответствии с иностранным законодательством
Включаются в состав прочих расходов при расчете налоговой базы
Распространяется на прямые и косвенные налоги
⚠️ Ограничения:
Налоги, подлежащие зачету в России в соответствии с:
Статьей 311 НК РФ (налог на прибыль)
Статьей 386.1 НК РФ (налог на имущество)
не могут учитываться в расходах.
Особый случай:
Даже при получении субсидии из российского бюджета компания может:
Учесть субсидию во внереализационных доходах
Включить уплаченные иностранные налоги в прочие расходы
