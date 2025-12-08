Учет иностранных налогов в расходах российских компаний

Российские организации вправе учитывать в составе прочих расходов налоги, уплаченные зарубежными филиалами в соответствии с законодательством страны регистрации.

📌 Условия признания расходов:

Налоги уплачены в соответствии с иностранным законодательством

Включаются в состав прочих расходов при расчете налоговой базы

Распространяется на прямые и косвенные налоги

⚠️ Ограничения:

Налоги, подлежащие зачету в России в соответствии с:

не могут учитываться в расходах.

Особый случай:

Даже при получении субсидии из российского бюджета компания может: