📈 Повышение ставки НДС до 22%: ключевые аспекты с 1 января 2026 года

⬛️ Ставка по переходящим договорам (отгрузка и оплата в разные налоговые периоды)

Отгрузка ДО 1 января 2026 года, а оплата и счет-фактура – ПОСЛЕ:

· Для продавца: применяется ставка 20%. При получении оплаты и выставлении счета-фактуры в 2026 году налог не пересчитывается.

· Для покупателя: вычет НДС принимается по ставке 20%.

· Для работ, завершенных в 2025 году, ключевой является дата подписания акта.

· Для длящихся услуг (аренда, лизинг, охрана и т.п.) дата подписания акта не имеет определяющего значения.