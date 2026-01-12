8092 ОК Общ моб 1
Екатерина Смирнова
НДС

📈 Повышение ставки НДС до 22%: ключевые аспекты с 1 января 2026 года

С 1 января 2026 года операции, ранее облагавшиеся по ставке 20%, будут подлежать налогообложению по ставке 22%. Разберем основные ситуации, на которые повлияет это изменение.

⬛️ Ставка при реализации товаров, приобретенных до 2026 года

Период покупки товара значения не имеет. Если до 1 января 2026 года при его продаже вы применяли ставку 20%, то с этой даты необходимо применять ставку 22%.

⬛️ Ставка по переходящим договорам (отгрузка и оплата в разные налоговые периоды)

Отгрузка ДО 1 января 2026 года, а оплата и счет-фактура – ПОСЛЕ:

· Для продавца: применяется ставка 20%. При получении оплаты и выставлении счета-фактуры в 2026 году налог не пересчитывается.

· Для покупателя: вычет НДС принимается по ставке 20%.

· Для работ, завершенных в 2025 году, ключевой является дата подписания акта.

· Для длящихся услуг (аренда, лизинг, охрана и т.п.) дата подписания акта не имеет определяющего значения.

⬛️ Заключение и изменение договоров

· По общему правилу, если сумма налога в договоре не выделена, продавец (подрядчик, исполнитель) выделяет НДС расчетным методом.

· Если в договоре, действующем в 2026 году, налог был выделен отдельно, необходимо согласовать с контрагентом изменение стоимости в связи с ростом ставки.

📑 Особенности договоров по 223-ФЗ и госконтрактов (44-ФЗ):

· Если договор заключен до 01.01.2026 с ценой, включающей НДС 20%, но поставка осуществляется после этой даты, применяется ставка 22%.

· По 44-ФЗ существенные условия контракта изменять нельзя. Минфин полагает, что ставка НДС к ним не относится, поэтому ее можно скорректировать дополнительным соглашением.

· По 223-ФЗ изменение цены допускается, если это предусмотрено положением о закупке.

⬛️ Доплата аванса на сумму изменения НДС (2%)

Квалификация доплаты зависит от даты ее перечисления:

· В 2026 году – это непосредственная доплата налога.

· До 2026 года – это дополнительная оплата стоимости.

  В обоих случаях можно составить единый корректировочный счет-фактуру.

⬛️ Изменение стоимости товаров (скидки, бонусы)

Если в 2026 году предоставляется скидка на товары, отгруженные до 1 января:

· Продавец выставляет корректировочный счет-фактуру со ставкой 20%.

· Покупатель восстанавливает НДС в размере разницы налога.

  При увеличении стоимости также применяется ставка 20%.

↩️ Возврат товаров

· При возврате в 2026 году товара, реализованного в 2025 году, в кассовом чеке указывается ставка 20%, а также составляется бухгалтерская справка.

· Если товар возвращается по тому же договору, продавец принимает вычет по корректировочному счету-фактуре (в течение года с даты возврата), а покупатель восстанавливает НДС.

· Если возврат оформляется по новому договору, операция рассматривается как отдельная купля-продажа, и «входной» НДС принимается к вычету в общем порядке.

💸 Возврат аванса

При возврате в 2026 году аванса, полученного до 1 января 2026 года, НДС (рассчитанный по ставке 20/120) можно принять к вычету. Вычет применяется в течение года с даты возврата.

Рекомендуем заранее проанализировать договоры и бизнес-процессы, чтобы переход на новую ставку НДС прошел без финансовых потерь и рисков.

Исполнительный директор в Sona Private Consulting

14 подписчиков92 поста

