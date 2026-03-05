Обновлена форма налоговой декларации по УСН
ФНС утвердила обновленную форму декларации по упрощенной системе налогообложения (УСН) и порядок её заполнения. Новая форма применяется, начиная с отчетности за 2025 год.
Основные изменения:
· Технические правки: Изменены штрих-коды, обновлены коды способов подачи декларации (например, добавлен код 13 – через Личный кабинет).
· Исключены строки 101 (разд. 2.1.1) и 201 (разд. 2.2), в которых указывался признак применения налоговой ставки.
· Добавлены новые строки (150, 160-162 в разд. 2.1.1 и 290, 300, 310, 320 в разд. 2.2) для отражения сумм страховых взносов, уплачиваемых в фиксированном размере (по ст. 430 НК РФ).
· Уточнен порядок указания ставки налога при изменении места учета налогоплательщика в течение года.
Приказ ФНС России от 26.11.2025 N ЕД-7-3/1017@
