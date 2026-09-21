Рассмотрение материалов налоговых проверок по ВКС: новые правила ФНС с 30 сентября 2026 года

Зачем это бизнесу

Новый формат особенно актуален в связи с экстерриториальным принципом налоговых проверок. С 1 января 2026 года камеральную проверку может проводить не только инспекция по месту подачи декларации, но и другой налоговый орган, уполномоченный ФНС, в том числе находящийся в другом регионе.

Возможность участвовать в рассмотрении материалов по ВКС особенно актуальна, когда налоговую проверку проводит инспекция из другого региона. ВКС позволит налогоплательщику участвовать в рассмотрении материалов без личного визита в инспекцию.

ВКС не снижает процессуальной нагрузки на налогоплательщика. Подготовка к дистанционному рассмотрению материалов по существу не отличается от подготовки к очному участию и предполагает заблаговременное формирование правовой позиции, представление письменных возражений и необходимых документов, а также обоснование позиции по каждому спорному эпизоду. Новый формат — это не упрощение процедуры рассмотрения, а инструмент, который позволяет сократить временные и финансовые издержки, связанные с необходимостью личного присутствия в конкретном налоговом органе.