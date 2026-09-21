Рассмотрение материалов налоговых проверок по ВКС: новые правила ФНС с 30 сентября 2026 года

Подключение по ВКС представляет собой новый формат участия в рассмотрении результатов налоговых проверок. Как следует из разъяснений ФНС, подключиться дистанционно из дома не получится: для участия по ВКС необходимо явиться в налоговый орган по месту нахождения (по месту жительства).
Какие процедуры охватывает Порядок.
Порядок устанавливает правила рассмотрения материалов налоговых проверок, в том числе актов проверок, материалов дополнительных мероприятий налогового контроля и письменных возражений проверяемых лиц. Кроме того, он регулирует рассмотрение актов об обнаружении налоговых правонарушений, за исключением тех случаев, когда дело рассматривается по правилам статьи 101 НК РФ.
Как проходит процесс
Участие в ВКС является добровольным. Налогоплательщик может выбрать дистанционный формат или прийти лично.
Процедура выглядит так:
Извещение. Инспекция, рассматривающая материалы налоговой проверки, информирует о возможности использования ВКС не позднее чем за три рабочих дня до даты рассмотрения материалов.
Ходатайство. Чтобы перейти в онлайн-формат, налогоплательщик или его представитель должен направить в проверяющий орган официальное ходатайство. ВКС не является автоматическим форматом рассмотрения — она инициируется по заявке участника.
Выбор инспекции. Заседание будет проходить в выбранном налогоплательщиком территориальном налоговом органе. Если техническая возможность есть у нескольких инспекций, налогоплательщик может выбрать удобную для себя.
Техническая возможность. Перечень инспекций, оснащенных необходимой аппаратурой для проведения ВКС, публикуется на официальном сайте ФНС.
Технические нюансы и ограничения
Налогоплательщик должен явиться в выбранный им налоговый орган для участия в рассмотрении материалов. При этом видеоконференцсвязь осуществляется между налоговыми органами, а не непосредственно с налогоплательщиком. Заседания проводятся с учетом нескольких требований:
Часовых поясов участников.
Доступности каналов связи.
Рабочего времени инспекций (с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — до 16:45).
Важно: В материалах, рассматриваемых по ВКС, не должно быть сведений, составляющих государственную тайну.
Что делать при технических сбоях
В проекте приказа ФНС предусмотрен алгоритм действий на случай неполадок. Если связь не удается установить до начала заседания, рассмотрение переносят, а участникам направляют уточненное уведомление. Если сбой происходит во время заседания, возможны два варианта: продолжение после восстановления связи или переход на очный формат.
Причина сбоя и принятое решение фиксируются в протоколе заседания.
Зачем это бизнесу
Новый формат особенно актуален в связи с экстерриториальным принципом налоговых проверок. С 1 января 2026 года камеральную проверку может проводить не только инспекция по месту подачи декларации, но и другой налоговый орган, уполномоченный ФНС, в том числе находящийся в другом регионе.
Возможность участвовать в рассмотрении материалов по ВКС особенно актуальна, когда налоговую проверку проводит инспекция из другого региона. ВКС позволит налогоплательщику участвовать в рассмотрении материалов без личного визита в инспекцию.
ВКС не снижает процессуальной нагрузки на налогоплательщика. Подготовка к дистанционному рассмотрению материалов по существу не отличается от подготовки к очному участию и предполагает заблаговременное формирование правовой позиции, представление письменных возражений и необходимых документов, а также обоснование позиции по каждому спорному эпизоду. Новый формат — это не упрощение процедуры рассмотрения, а инструмент, который позволяет сократить временные и финансовые издержки, связанные с необходимостью личного присутствия в конкретном налоговом органе.
Полезная новость, но ВКС меняет только способ участия, а не права по ст. 101 НК: до рассмотрения можно ознакомиться со всеми материалами, включая результаты дополнительных мероприятий, и подать письменные возражения. Я бы ходатайство об ознакомлении подавал заранее и отдельно от ходатайства о ВКС: в удалённом формате показать документ или сослаться на конкретную страницу материалов сложнее, чем в кабинете. И стоит заранее уточнить, как инспекция зафиксирует ход рассмотрения, чтобы потом было на что ссылаться в жалобе.