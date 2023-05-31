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НДФЛ

Льготы для семьи с детьми. Семьи с двумя детьми освобождены от уплаты налога с продажи жилья

Хорошие изменения в ст.217.1 НК.Семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилой недвижимости.
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Льготы для семьи с детьми. Семьи с двумя детьми освобождены от уплаты налога с продажи жилья

С 2021 года появилась льгота для семей с двумя детьми при продаже жилья, согласно которой при соблюдении пяти условий ст. 217.1 НК семья освобождается от уплаты налога независимо от срока владения данным имуществом.

На днях Президент России подписал закон, который расширил данную льготу📝

Раньше эта льгота применялась только на продажу квартиры и жилого дома. Земля под домом и другие постройки не освобождались.

✅ Согласно поправкам, начиная с 2023 года от налога освобождается не только жилой дом, соответствующий пяти условиям ст.217.1 НК, но:

  • и земельный участок, на котором расположен жилой дом соответствующий закону;

  • и хозяйственные постройки, расположенные на данном участке.

ВАЖНО — земля и постройки не должны были использоваться в предпринимательской деятельности!

Бухгалтер_налоговый консультант

Бухгалтер_налоговый консультант

налоговый консультант

1 подписчик

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Бухгалтер_налоговый консультант
    Бухгалтер_налоговый консультант
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    Льготы для семьи с детьми. Семьи с двумя детьми освобождены от уплаты налога с продажи жилья

    Хорошие изменения в ст.217.1 НК.Семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилой недвижимости.

    Льготы для семьи с детьми. Семьи с двумя детьми освобождены от уплаты налога с продажи жилья
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