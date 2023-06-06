Кто может продавать на маркетплейсах? Какую форму собственности выбрать

С каждым годом всё востребование становятся интернет площадки — посредники по продаже товара от поставщика к покупателю. Выбираем подходящую форму бизнеса для работы на маркетплейсах.

С каждым годом всё востребование становятся интернет площадки — посредники по продаже товара от поставщика к покупателю.

Самые популярные из них: Wildberries, Ozon, Яндекс. Макет, Lamoda и другие.

Маркетплейс выступает посредником между продавцом и покупателем, тем самым продавец получает преимущества:

Маркетплейс рекламирует себя, обеспечивает приток многомиллионной аудитории покупателей;

Маркетплейс доставляет покупателю товар;

Продавцу не надо применять онлайн-кассу, касса есть у маркетплейса.

Всё больше предпринимателей стремятся попасть на данные площадки.

Кто может продавать на маркетплейсах:

Индивидуальные предприниматели.

Организации (ООО, АО и т.д.).

Физические лица — самозанятые. Некоторые площадки к сожалению не работают с физлицами.

Частый вопрос «Какую форму собственности выбрать»?

Если решили продавать товар собственного производства (вяжите игрушки, шьете декоративные подушки и тп), то целесообразно рассмотреть самозанятость.



Если у Вас на производство тех же декоративных подушек имеются большие затраты на закупку сырья, которые документально подтверждены, то тут уже стоит рассмотреть ИП.



Если Вы планируете работать не один, а с партнером и масштабировать свой бизнес за пределами маркетлейсов, то целесообразно рассмотреть ООО.



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