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Маркетплейсы

Кто может продавать на маркетплейсах? Какую форму собственности выбрать

С каждым годом всё востребование становятся интернет площадки — посредники по продаже товара от поставщика к покупателю. Выбираем подходящую форму бизнеса для работы на маркетплейсах.
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Кто может продавать на маркетплейсах? Какую форму собственности выбрать

С каждым годом всё востребование становятся интернет площадки — посредники по продаже товара от поставщика к покупателю.

Самые популярные из них: Wildberries, Ozon, Яндекс. Макет, Lamoda и другие.

Маркетплейс выступает посредником между продавцом и покупателем, тем самым продавец получает преимущества:

  • Маркетплейс рекламирует себя, обеспечивает приток многомиллионной аудитории покупателей;

  • Маркетплейс доставляет покупателю товар;

  • Продавцу не надо применять онлайн-кассу, касса есть у маркетплейса.

Всё больше предпринимателей стремятся попасть на данные площадки.

Кто может продавать на маркетплейсах:

  • Индивидуальные предприниматели.

  • Организации (ООО, АО и т.д.).

  • Физические лица — самозанятые. Некоторые площадки к сожалению не работают с физлицами.

Частый вопрос «Какую форму собственности выбрать»?

Если решили продавать товар собственного производства (вяжите игрушки, шьете декоративные подушки и тп), то целесообразно рассмотреть самозанятость.

Если у Вас на производство тех же декоративных подушек имеются большие затраты на закупку сырья, которые документально подтверждены, то тут уже стоит рассмотреть ИП.

Если Вы планируете работать не один, а с партнером и масштабировать свой бизнес за пределами маркетлейсов, то целесообразно рассмотреть ООО.

Дальше мы с вами поговорим про системы налогообложения, не пропустите пост😉

Бухгалтер_налоговый консультант

Бухгалтер_налоговый консультант

налоговый консультант в Самозанятая

3 подписчика

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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