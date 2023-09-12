За невыдачу чека — штраф! Отсутствие интернета — не оправдывает самозанятого в невыдачи чека

Продолжаем разговор о самозанятых/ИП на НПД👩💻
⚡Я не выдал чек,потому что был в отпуске, не было интернета⚡
💡Это не оправдание!
Налоговая своим письмом от 08.08.2023г № ЗГ-3-20/10305@ «О рассмотрении интернет-обращения» напомнила ▶ Приложение «Мой налог» может работать без интернета, в автономном режиме можно сформировать чек (именно сформировать, а не скопировать предыдущий). Дата и время в чеке отразятся корректно, на момент выдачи, а вот отправка данных в ИФНС будет после того как появится интернет.
Помним, что штраф за непредставление чека или нарушение сроков передачи чека — 20% от суммы расчетов, но не менее 200 рублей. За повторное нарушение штраф будет равен полной сумме расчета (ст. 129.13 НК РФ).
✅Передать чек покупателю можно:
▶в момент расчета (если расчеты ведутся в наличной форме или с использованием электронных средств платежа (банковская карта, Яндекс.Деньги и др.));
▶не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты (при иных безналичных формах денежных расчетов).
Срок уплаты налога — 28 число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
Необходима консультация, я в телеграм канале.
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