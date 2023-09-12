За невыдачу чека — штраф! Отсутствие интернета — не оправдывает самозанятого в невыдачи чека

За непредставление чека или нарушение сроков передачи чека самозанятым предусмотрены штрафные санкции в размере 20% от суммы расчетов.

Продолжаем разговор о самозанятых/ИП на НПД👩‍💻

⚡Я не выдал чек,потому что был в отпуске, не было интернета⚡

💡Это не оправдание!

Налоговая своим письмом от 08.08.2023г № ЗГ-3-20/10305@ «О рассмотрении интернет-обращения» напомнила ▶ Приложение «Мой налог» может работать без интернета, в автономном режиме можно сформировать чек (именно сформировать, а не скопировать предыдущий). Дата и время в чеке отразятся корректно, на момент выдачи, а вот отправка данных в ИФНС будет после того как появится интернет.

Помним, что штраф за непредставление чека или нарушение сроков передачи чека — 20% от суммы расчетов, но не менее 200 рублей. За повторное нарушение штраф будет равен полной сумме расчета (ст. 129.13 НК РФ).

✅Передать чек покупателю можно:

▶в момент расчета (если расчеты ведутся в наличной форме или с использованием электронных средств платежа (банковская карта, Яндекс.Деньги и др.));

▶не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты (при иных безналичных формах денежных расчетов).

Срок уплаты налога — 28 число месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.

Необходима консультация, я в телеграм канале.