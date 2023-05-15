Считаем налоговую нагрузку на УСН с НДС и определяем какую ставку НДС выгоднее использовать с 2025 г.

С 1 января 2025 года плательщики на упрощенной системе налогообложения будут обязаны уплачивать НДС, за исключением случаев, когда годовой доход менее 60 миллионов рублей, включая реализацию подакцизной продукции. В таких случаях освобождение от НДС будет предоставлено автоматически.

НДС может исчисляться и уплачиваться по общему или особому порядку:

Общий порядок — в полном соответствии с главой 21 НК РФ с применением ставок 20%, 10%, 0%, расчетных ставок и вычетов.

Особый порядок — без применения вычетов, по следующим ставкам:

ставка НДС 5 % — применяется, если сумма доходов за прошлый год была в пределах от 60 до 250 млн руб. или оставалась в пределах лимита в течение года;

ставка НДС 7 % – применяется, если сумма доходов за прошлый год была в пределах от 250 до 450 млн руб. или оставалась в пределах лимита в течение года.

Максимальные суммы доходов (250 млн руб. и 450 млн руб.) индексируются на коэффициент-дефлятор, установленный на текущий календарный год.

Так как организация или ИП на УСН может выбрать, какую ставку использовать: общую или льготную, лучше заранее посчитать какую из ставок применять выгоднее.

Рассмотрим на примерах:

Пример 1.

На 2025 год компания планирует следующие показатели:

Годовой доход (без НДС) — 245 млн руб.

Квартальный доход (без НДС) — 75 млн руб.

Входной НДС за квартал — 6 млн руб.

Рассчитаем, какую ставку НДС выгоднее применять:

Квартальный НДС к уплате по ставке 20%:

НДС = 75 млн руб. × 20% − 6 млн руб.= 15 млн руб.− 6 млн руб.= 9 млн руб. Квартальный НДС к уплате по ставке 5%:

НДС = 75 млн руб. × 5% = 3,75 млн руб.

Здесь выгоднее применять ставку 5%.

Однако может быть и другой вариант. Для того чтобы ставка НДС 20% была выгоднее, необходимо, чтобы расходы компании были достаточно высокими, а также чтобы входной НДС за квартал был значительным. Давайте рассмотрим пример, где доходы компании превышают 250 млн руб., что заставляет компанию применять ставку НДС 7% вместо 5%.

Пример 2.

Допустим, на 2025 год компания планирует следующие показатели: