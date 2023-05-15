Считаем налоговую нагрузку на УСН с НДС

С 1 января 2025 года плательщики на упрощенной системе налогообложения будут обязаны уплачивать НДС, за исключением случаев, когда годовой доход менее 60 миллионов рублей, включая реализацию подакцизной продукции. В таких случаях освобождение от НДС будет предоставлено автоматически.
НДС может исчисляться и уплачиваться по общему или особому порядку:
Общий порядок — в полном соответствии с главой 21 НК РФ с применением ставок 20%, 10%, 0%, расчетных ставок и вычетов.
Особый порядок — без применения вычетов, по следующим ставкам:
ставка НДС 5 % — применяется, если сумма доходов за прошлый год была в пределах от 60 до 250 млн руб. или оставалась в пределах лимита в течение года;
ставка НДС 7 % – применяется, если сумма доходов за прошлый год была в пределах от 250 до 450 млн руб. или оставалась в пределах лимита в течение года.
Максимальные суммы доходов (250 млн руб. и 450 млн руб.) индексируются на коэффициент-дефлятор, установленный на текущий календарный год.
Так как организация или ИП на УСН может выбрать, какую ставку использовать: общую или льготную, лучше заранее посчитать какую из ставок применять выгоднее.
Рассмотрим на примерах:
Пример 1.
На 2025 год компания планирует следующие показатели:
Годовой доход (без НДС) — 245 млн руб.
Квартальный доход (без НДС) — 75 млн руб.
Входной НДС за квартал — 6 млн руб.
Рассчитаем, какую ставку НДС выгоднее применять:
Квартальный НДС к уплате по ставке 20%:
НДС = 75 млн руб. × 20% − 6 млн руб.= 15 млн руб.− 6 млн руб.= 9 млн руб.
Квартальный НДС к уплате по ставке 5%:
НДС = 75 млн руб. × 5% = 3,75 млн руб.
Здесь выгоднее применять ставку 5%.
Однако может быть и другой вариант. Для того чтобы ставка НДС 20% была выгоднее, необходимо, чтобы расходы компании были достаточно высокими, а также чтобы входной НДС за квартал был значительным. Давайте рассмотрим пример, где доходы компании превышают 250 млн руб., что заставляет компанию применять ставку НДС 7% вместо 5%.
Пример 2.
Допустим, на 2025 год компания планирует следующие показатели:
Годовой доход (без НДС) — 380 млн руб.
Квартальный доход (без НДС) — 70 млн руб.
Входной НДС за квартал — 12 млн руб.
Рассчитаем, какую ставку НДС выгоднее применять:
Квартальный НДС к уплате по ставке 20%:
НДС = 70 млн руб. × 20% − 12 млн руб.=14 млн руб.−12 млн руб. = 2 млн руб.
Квартальный НДС к уплате по ставке 7%:
НДС = 70 млн руб. × 7% = 4,9 млн руб.
В данном варианте будет выгоднее применять НДС по ставке 20% и использовать вычет по НДС.
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