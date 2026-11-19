Что теперь отображается в строках и колонках

В обновленной таблице периоды расположены вертикально — от более ранних к более поздним. Финансовые показатели, наоборот, распределены по колонкам.

В отчете можно увидеть:

выручку от продаж;

расходы;

прибыль или убыток от продаж;

прочие доходы;

прочие расходы;

прибыль или убыток до налогообложения.

Допустим, нужно изучить результаты месяца по неделям. В этом случае каждой неделе соответствует своя строка, а все ее показатели находятся справа. Итоги за выбранный промежуток выводятся внизу таблицы. Именно так выглядит отчет за сентябрь на примере ниже.

Такое расположение удобно при работе с длительными промежутками: новые периоды добавляются вниз, а колонки с показателями сохраняют свое положение.