Отчет доходы и расходы в 1С Бухгалтерия 8 получил новое представление данных начиная с версии 3.0.210. Изменения касаются расположения строк и колонок, выбора периодичности и отображения промежутков, в которых не было доходов и расходов.
Расскажу, где находятся нужные настройки и как сформировать отчет с удобной детализацией.
Что теперь отображается в строках и колонках
В обновленной таблице периоды расположены вертикально — от более ранних к более поздним. Финансовые показатели, наоборот, распределены по колонкам.
В отчете можно увидеть:
выручку от продаж;
расходы;
прибыль или убыток от продаж;
прочие доходы;
прочие расходы;
прибыль или убыток до налогообложения.
Допустим, нужно изучить результаты месяца по неделям. В этом случае каждой неделе соответствует своя строка, а все ее показатели находятся справа. Итоги за выбранный промежуток выводятся внизу таблицы. Именно так выглядит отчет за сентябрь на примере ниже.
Такое расположение удобно при работе с длительными промежутками: новые периоды добавляются вниз, а колонки с показателями сохраняют свое положение.
Как открыть отчет
В простом интерфейсе перейдите:
«Анализ» → «Финансы» → «Доходы и расходы».
В полном интерфейсе путь другой:
«Руководителю» → «Общие показатели» → «Доходы и расходы».
После открытия укажите даты, за которые нужны данные, и при необходимости выберите организацию.
Где менять периодичность
Параметр «Периодичность» доступен непосредственно на верхней панели, рядом с периодом и организацией. Для его изменения не нужно заходить во внутренние настройки отчета.
Последовательность работы:
Задайте начало и окончание периода.
Установите нужную периодичность.
Нажмите «Сформировать».
Например, при выборе месяца и периодичности «Неделя» программа разделит данные на недельные интервалы.
Здесь стоит учитывать границы отчета. Если месяц начинается или заканчивается посреди недели, в соответствующей строке будут отражены только дни, входящие в выбранный промежуток. Так, в примере за сентябрь первая строка охватывает 1–6 сентября, а последняя — 28–30 сентября.
Как вывести периоды, в которых не было доходов и расходов
Для анализа бывает нужна непрерывная последовательность периодов. Даже если в отдельную неделю доходов и расходов не было, ее полезно оставить в таблице.
В обновленном отчете для этого предусмотрен переключатель «Периоды без доходов и расходов». Найти его можно на вкладке «Отбор».
Чтобы включить отображение:
Нажмите «Показать настройки».
Перейдите на вкладку «Отбор».
Активируйте переключатель «Периоды без доходов и расходов».
Повторно нажмите «Сформировать».
В результате в таблице можно увидеть и строки без заполненных показателей. Например, в представленном отчете сохранена неделя с 1 по 6 сентября, хотя суммы за нее отсутствуют.
Это помогает просматривать выбранный промежуток без пропусков и сразу замечать периоды без доходов и расходов.
Как читать обновленную таблицу
При просмотре результатов обращайте внимание не только на итоговую прибыль или убыток до налогообложения. В отчете отдельно выделены результат от продаж, прочие доходы и прочие расходы.
Можно двигаться по одной строке и последовательно смотреть, из каких показателей складывается результат конкретного периода. А затем — сравнивать одноименные колонки между неделями или другими выбранными интервалами.
Таким образом, основные изменения в версии 3.0.210 связаны именно с удобством представления: периоды идут последовательно сверху вниз, периодичность выбирается на верхней панели, а отображение пустых промежутков регулируется отдельной настройкой.
Подробнее о том, как выглядит обновленный отчет «Доходы и расходы» и где находятся его настройки, смотрите в видео.