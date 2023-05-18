Как получить оборудование в кредит по ставке 6,5%: возможность, которую нельзя упускать!

Друзья-предприниматели, отличная новость для всех, кто планирует расширить или модернизировать свое производство. У вас есть уникальная возможность приобрести оборудование в кредит по ставке не 25%, как в коммерческих банках, а всего 6,5%! Это реальная поддержка бизнеса, но она будет доступна только до конца года.

Важно отметить, что выделенные средства ограничены и на всех желающих их может не хватить, поэтому нужно действовать быстро.

Как это работает: В каждом регионе действуют фонды поддержки предпринимателей, которые предоставляют целевые займы на покупку оборудования под низкие проценты. Но есть важный момент: эти деньги можно использовать только для покупки оборудования. Потратить их на материалы или другие цели запрещено.

Давайте разберем конкретный пример: Вы планируете приобрести фрезерно-гравировочный станок с ЧПУ стоимостью 2,7 млн рублей. При займе от регионального фонда под ставку 6,5% ваш ежемесячный платеж составит около 87,7 тыс. рублей, а переплата за 36 месяцев будет всего 279 тыс. рублей.

Если же брать такой же кредит в коммерческом банке со ставкой 25%, ваш ежемесячный платеж составит 108,7 тыс. рублей, а переплата за весь срок – целых 1,2 млн рублей.

Вывод: Переплата по займу от регионального фонда будет меньше на 1 млн рублей!

Как получить такой займ: На сбор документов уходит не более 3 дней. Рассмотрение заявки занимает от 3 до 5 дней, то есть за неделю вы можете получить финансирование и начать процесс покупки оборудования по выгодным условиям. Однако времени остается мало — деньги могут закончиться до конца года, поэтому стоит поторопиться.

Если у вас возникли вопросы, хотите узнать больше или получить помощь в подборе оборудования, вы можете связаться с нами по телефону +7 (924) 834-00-84. Мы подробно расскажем, как получить эти средства и предложим подходящие варианты оборудования для вашего бизнеса.

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С уважением, Руководитель ПК НЕФЕДЬЕВ.ПРО Нефедьев Руслан