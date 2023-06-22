Чем ИП круче ООО? Рассматриваем конкретные цифры

Что лучше: стать индивидуальным предпринимателем — ИП, или учредить общество с ограниченной ответственностью — ООО? Рассмотрим плюсы и минусы подробно.

Минус ИП в том, что его нельзя продать или передать по наследству, в отличие от ООО.

Это правда. Но и плюсов, на самом деле, есть очень много.

При этом существует клише: если ИП, то он маленький и применяет упрощёнку (УСН). Если обороты большие и надо применять общую систему налогообложения — ОСНО (ту, что с НДС), то надо непременно открывать ООО.

Повторюсь, это — клише. ОСНО могут применять как организации (ООО, в частности), так и ИП.

Раньше считалось, что учредитель ООО рискует только своим вкладом в уставный капитал, а ИП всем своим имуществом. Сейчас ситуация изменилась: если происходит банкротство компании, например, из-за того что последняя не может рассчитаться с государством по доначислениям налоговиков, то к субсидиарной ответственности привлекаются все те, кто способствовал нарушениям, которые обнаружила налоговая в результате проверки.

И если собственник реально участвует в управлении компанией, то его роль «головы» очень сложно скрыть. Примеров из судебной практики могу привести множество.

Итак, предприниматель рискует имуществом, как будучи в статусе ИП, так и реально руководя бизнесом.

А какая же польза в том, чтобы применять ОСНО, будучи ИП, а не учредителем ООО?

Давайте считать. Возьмем утрированный, самый простой пример:

Куплен товар за 1 200 000, в т.ч. НДС 20% — 200 000 (руб), продан за 2 400 000, в т.с. НДС — 400 000 (руб). В ООО в бюджет будет уплачен НДС: 400 000 — 200 000 = 200 000 (руб). Прибыль составит 2 000 000 — 1 000 000 = 1 000 000, налог на прибыль составит 1 000 000*20% = 200 000.

Остается чистая прибыль — 800 000 рублей. Чтобы ее вывести в форме дивидендов надо заплатить с них НДФЛ (Справка. Прогрессивная ставка НДФЛ 15% применяется, когда с начала года доходы физлица, облагаемые по ставке 13% и уменьшенные на вычеты, превысят 5 млн руб. Налоговая база и НДФЛ с дивидендов считается отдельно от других доходов).

Пусть у нас будет конец года, и уже действует прогрессивная ставка на все доходы, тогда НДФЛ с дивидендов составит 800 000*15%= 120 000 (руб).

Итого налоговая нагрузка составила 200 000 — НДС, 320 000 — остальные налоги.

Что же будет при тех же условиях у ИП на ОСНО?

Куплен товар за 1 200 000, в т.ч. НДС 20% — 200 000 (руб),

продан за 2 400 000, в т.ч. НДС — 400 000 (руб).

НДС не изменится.

В бюджет будет уплачено те же: 400 000 — 200 000 = 200 000 (руб).

ИП не платит налог на прибыль, а платит НДФЛ с разницы между доходами и расходами.

Разница будет та же, что и в предыдущем примере:

она составит 2 000 000 — 1 000 000 = 1 000 000,

тогда НДФЛ составит 1 000 000*15% = 150 000 (руб).

И это все. Все деньги, которые есть у ИП, он имеет полное право забирать себе.

А значит, налоговая нагрузка составила: 200 000 - НДС, 150 000 - остальные налоги.

150 тысяч вместо 320.

Чувствуете разницу?

Есть еще интересный момент: ИП освобождены от ведения бухгалтерского учета (статья 6 Закона 402-ФЗ). При этом налоговый учет ИП вести должны, конечно же. Учет НДС вести по всем правилам. Доходы и расходы в специальной книге отражать. Но это все

Практически все мои клиенты ведут бухгалтерский учет даже в ИП, но не для государства, а для себя любимых — тот самый управленческий учет.

Есть еще одно важное преимущество у ИП (связанное с уголовной ответственностью), но об этом в следующей статье.



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