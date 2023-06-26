Чем ИП круче ООО со стороны уголовного законодательства? Продолжение

О финансовой стороне вопроса я писала в предыдущем посте. Но есть еще одна немаловажная тема. Это уголовная ответственность. Понятно, что думать об этом не хочется, но: «Хочешь мира, готовься к войне». Сравниваем чем ИП круче ООО со стороны уголовного законодательства.

О финансовой стороне вопроса я писала в предыдущем посте. Но есть еще одна немаловажная тема. Это уголовная ответственность. Понятно, что думать об этом не хочется, но: «Хочешь мира, готовься к войне».

Если смотреть статьи УК РФ, связанные с уклонением от уплаты налогов (сборов), то мы в названиях не увидим индивидуальных предпринимателей (ИП), т.к. ИП в рамках этих статей приравниваются к физическим лицам.

А что это значит?

А то, что привлечь к ответственности ИП можно только по статье 198 УК. …«Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов в крупном размере наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до одного года. совершенное в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок (ст. 198 УК)».

Крупным и особо крупным размером считается сумма неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд:

Категория Размер неуплаты Физические лица и ИП, крупный размер 2 700 000 р. Физические лица и ИП, особо крупный размер 13 500 000 р.

А дальше начинается самое интересное. Преступлениями, за которые максимальное наказание, предусмотренное УК (ч. 2. ст.15), не превышает трех лет лишения свободы, являются преступлениями небольшой тяжести.

А что же у нас со сроком давности по преступлениям небольшой тяжести? «Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекло два года после совершения преступления небольшой тяжести (ч. 1 ст. 78 УК)».

Я уже писала в статьях (они на моем сайте) о Рубене (муже моей подруги), которому при обороте 200 000 000 рублей в год за 3 года начислили более 120 000 000 рублей недоимок, пеней и штрафов. Он был ИП на ОСНО. Было доказано дробление бизнеса. 120 000 000 рублей, чтобы расплатиться с налоговиками у него не было.

От уголовной ответственности Рубена спас исключительно срок давности. Проверку начали в конце 2018 года. Проверяли с 2015 по 2017. Последнюю декларацию 3-НДФЛ с правильными, с точки зрения налоговиков, суммами, предприниматель должен был подать до 30 апреля 2018 года. Пока шла проверка с приостановлениями, пока проходило обжалование в УФНС, пока шли суды, чудесным образом наступил май 2020 и мы выдохнули: срок привлечения к уголовной ответственности истек.

Справка «…моментом окончания преступления, предусмотренного статьей 198 или статьей 199 УК, следует считать фактическую неуплату налогов, сборов, страховых взносов в срок, установленный законодательством о налогах и сборах. (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления»)».

А какова бы была ситуация, если бы Рубен был директором ООО?

Смотрим статью 199 УК РФ. «…Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией совершенное в крупном размере, наказывается наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет».

То же деяние, совершенное: а) группой лиц по предварительному сговору; б) в особо крупном размере, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей либо лишением свободы на срок до шести лет (ст. 199 УК).

Крупным и особо крупным размером считается сумма неуплаченных налогов, сборов, страховых взносов, составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд:

Категория Размер неуплаты Организации, крупный размер 15 000 000 р. Организации, особо крупный размер 45 000 000 р.

Давайте разберемся, к какой категории относится преступление, максимальное наказание за которое лишение свободы на срок до шести лет.

«Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим Кодексом, не превышает десяти лет лишения свободы» (cтатья 15 УК).

В лучшем случае это будет классифицировано как преступление средней тяжести. Хоть и не факт, что удалось бы доказать «неосторожные деяния». «…Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения преступления истекли следующие сроки: … шесть лет после совершения преступления средней тяжести; (ч. 1 ст. 78 УК)».

Сложно представить проверку по экономическому преступлению, затянувшуюся на 6 лет. Будь Рубен директором ООО, на него точно было бы заведено уголовное дело. Он стал банкротом, но остался на свободе.

Из потенциально хорошего: есть вероятность, что лимиты по привлечению к уголовной ответственности по статьям 198-199 будут повышены.

Это то, чем хотела поделиться по данной теме. Надеюсь, информация будет полезной.

К слову, 6-7 июля провожу в Москве очный кулуарный (максимум 10 человек) практикум по налоговой безопасности. Актуальных тем много, подробности на моем сайте (он в профиле☺). Загружу еще больше, но сделаю сильнее.

Искренне Ваша, Наталия Морозова

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