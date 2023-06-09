О чём писать в блоге: подборка тем для статей и постов с примерами

Когда запускаете блог, хочется, чтобы он был полезным и интересным. А ещё лучше — приносил новые заявки и продажи. В статье собрали темы для блога, которые сделают его привлекательным для читателей.

Как подбирать хорошие темы

Чтобы за публикациями активно следили, стоит подбирать в блог качественные темы. Главный критерий такого материала — польза для читателя. Нужно найти баланс между целями бизнеса и интересами читателя. Если заботиться только об интересах пользователя, ресурсы на блог будут уходить впустую, если ставить только бизнес цели — получится слишком рекламно.



Идеально, если перед стартом блога вы продумаете полноценную контент-стратегию. У нас есть инструкция, как её составить. Но если времени или сил на неё нет, просто учтите несколько факторов, прежде чем составлять темы:



Сформируйте понятную и измеряемую цель. Поймите, чего хотите от блога: сформулируйте в качестве конкретной задачи, которую нельзя двусмысленно трактовать. Хорошо, если результат, который вы хотите получить, можно измерить в числах. Так во время работы вам будет легче определять, в правильном ли направлении вы двигаетесь.

❌ Абстрактная цель ✅ Понятная и измеримая цель Получить больше клиентов Увеличить продажи из соцсетей на 15% за 4 месяца Повысить узнаваемость компании в городе Охватывать контентом от 5 000 уникальных пользователей ежемесячно

Определите целевую аудиторию. Разберитесь, для кого пишете: что интересно этим людям, какие у них переживания, чего бы они хотели от вас или вашей компании. Чтобы определиться, для кого вы пишете, проанализируйте действующих заказчиков: это можно сделать из данных маркетинга и продаж, либо пообщавшись с менеджерами компании. По итогам мини-исследования опишите портреты усреднённых покупателей — представляйте их каждый раз, когда придумываете тему.

Так мы описываем аудиторию «Сделаем» в нашей контент-стратегии. Для этих людей мы придумываем публикации

Определитесь с площадками. Решите, в каких каналах будете размещать контент, и посмотрите, какой контент становится популярным на этих платформах. В зависимости от этого подстраивайте свои публикации: где-то потребуется больше картинок, а где-то читатели ожидают больших технических описаний.



Например, если продаёте игрушки для детей, адаптация под площадки может выглядеть так:

Площадка Что публикуем Блог на сайте Выпускаем журнал для мам. Рассказываем о воспитании детей, детской психологии. Делимся идеями развивающих игр. Рекламу товаров встраиваем в контент нативно. Нельзяграм Публикуем подборки товаров, короткие заметки и лайфхаки. Делаем упор на визуал, максимально привлекательно показываем продукт. Дзен Готовим рекламно-развлекательный контент. Пишем о лайфхаках для мам, развенчиваем мифы о воспитании, рассказываем об интересных играх. В статьях показываем, как в решении проблемы помогают наши товары.

Продумывайте сценарии для контента. Для этого мы используем Лестницу Ханта — это принцип, по которому целевую аудиторию делят в соответствии со степенью подготовки. Для пользователей, которые не осознают проблему, стоит создать спрос. Тем, у кого уже созрел спрос, можно рассказать о разных решениях проблемы. Дальше — о конкретном решении. На последней ступени — о конкретном продукте.



О том, как Лестница Ханта работает при создании контента, мы подробно писали в статье о создании контент-стратегии.

Ориентируйтесь на эти параметры и подходите к контенту осознанно. Для каждой публикации ставьте конкретную задачу, которую она должна достичь — тогда блог будет полезен и читателям, и бизнесу. Дальше перечислим конкретные форматы, которые можно использовать в блоге.

Публикуйте аналитику

Чтобы читатели у вас покупали, нужно убедить их, что вы разбираетесь в деле. Для этого показывайте свой профессионализм через аналитические материалы. Размещайте исследования вашей сферы бизнеса, делитесь собственными данными и наблюдениями. Какие типы контента можно размещать:



Размышления и наблюдения. Это контент, основанный на собственном опыте. В таких публикациях компания или эксперт делятся мнением о том, как решить потенциальную проблему читателя. Сопровождать такие материалы можно статистикой или кейсами.

Пример из канала «Сторишеринг»: авторы рассуждают о проблеме и приводят плюсы и минусы каждой из позиций

Экспертные комментарии. Компания или эксперт могут публиковать мнение о недавних новостях из сферы, в которой работают. Такие публикации показывают, что вы следите за новостями и разбираетесь в теме.

Пример «Русского маркетинга»: в сообществах часто комментируют рекламу крупных брендов или новости из диджитал

Внутреннюю статистику. Делитесь данными, которые собрали во время работы. С их помощью вы сможете обосновать назревающий в сфере тренд, объяснить явление или подтвердить гипотезу. А заодно похвастаться результатами, которых удалось достичь.

Пример из моего блога: в посте делюсь статистикой своих соцсетей и рассказываю, для чего лучше использовать каждую из них

Исследования. Это сложный формат, в котором компания разбирается в конкретном вопросе из сферы своей работы. Такие публикации долго готовятся, ведь нужно обрабатывать много данных, но зато явно демонстрируют вашу экспертность. Материал можно представить в виде инфографики, обзора рынка или подборки экспертных комментариев.

Пример от дизайн-команды, которая специализируется на интернет-магазинах: компания подготовила большой отчёт с исследованиями бьюти-рынка, чтобы привлечь новых клиентов из этой области

Делайте инструкции и руководства

Помогите потенциальному клиенту решить проблему. Покажите практически применимый гайд, который можно прочитать и сделать по аналогии. Так вы покажете, что разбираетесь в задачах потенциального покупателя и расположите его к себе.



В инструкциях можно рассказывать о том, как применять ваш продукт, совмещать его с другими инструментами. Если оказываете услуги, можно объяснять читателям, как сделать вашу работу самостоятельно: так потенциальный клиент сможет решить свою проблему на базовом уровне, а после — обратиться к вам за более качественным подходом.

Мы в агентстве регулярно рассказываем, как делать нашу работу. Часть читателей благодаря этому решает свою проблему. Другая часть может так оценить наши знания и обратиться за услугами

Что стоит учесть, когда составляете руководство:



Инструкция должна быть конкретной и пошаговой. Постепенно ведите читателя от одного действия к другому. Формулируйте мысли так, чтобы читателю не приходилось додумывать решения. Идеальная инструкция — та, которую можно прочитать и повторить действия.



Нужно много иллюстраций. Добавляйте картинки вместо длинных описаний, для сложных действий — видео. Это сделает инструкцию наглядной и упростит её понимание.



К каждому действию лучше подобрать пример. Дополняйте инструкции хорошими и плохими решениями. Это задаст ориентир для читателя, и он лучше поймёт, к какому результату стремиться.

Пример из нашего блога: иногда мы встраиваем в инструкции примеры с шутками, чтобы правила лучше запоминались

Давайте советы: очевидные и неочевидные

Делитесь с подписчиками рекомендациями, которые решают их проблемы. Делайте их тематическими, связанными с вашим бизнесом. Старайтесь не делать советы банальными, но при этом не забывайте и про тех читателей, которые не разбираются в вашей сфере. Не стоит объяснять читателю, что для установки Windows нужно включить компьютер. Лучше подскажите новичку, как записать установщик на диск.



Такой тип контента покажет читателям, что вы глубоко разбираетесь в теме. Если продукт используют на регулярной основе, вы сможете раскрыть его дополнительные преимущества. Какие форматы подойдут:



Лайфхаки. Публикуйте короткие заметки с советами. Это могут быть публикации с одной небольшой рекомендацией или сразу целая подборка. Такие посты зачастую собирают много реакций: слово «лайфхак» кликбейтит читателей, а контент в таком формате легко воспринимается.

Пример поста Ильи Ерёмина: кликбейт оказался таким сильным, что при 718 просмотрах пост собрал 89 реакций

Сториз. В таком формате можно делать подборку советов по одной теме. Контент в этом виде можно быстро просмотреть, и у читателя не возникнет ощущения, что информации слишком много. После публикации истории можно сохранить в папку и закрепить в разделе «Актуальное», который есть во многих соцсетях.

Пример цветочного магазина: в аккаунте закреплены истории с рекомендациями по уходу за цветами

Карточки. Формат, который похож по содержанию на истории. Это подборка картинок с небольшим количеством текста. В отличие от обычных публикаций, формат привлекает внимание за счёт визуального оформления.

Пример карточек в блоге о дизайне: формат с картинками сразу иллюстрирует теорию из текста

Чек-листы. Это короткие памятки для самопроверки. Формат очень похож на инструкции, но в нём куда меньше подробностей: такие материалы помогают читателю убедиться, что он делает всё правильно, и не перепутать этапы в сложной работе.

Пример чек-листа от «Нескучных Финансов»: компания разложила сложный процесс на короткие этапы. Читатель из публикации узнает о порядке действий, а остальные детали определит сам

Разоблачайте мифы и ошибки

Разбирайте заблуждения и объясняйте, как в действительности стоит поступать. Такой формат набирает много охватов, ведь в заголовках часто присутствует интрига, а пользователи охотно кликают, потому что не хотят и дальше ошибаться.



С помощью этого типа публикаций можно привлечь внимание к продукту, показать его преимущества в сравнении с аналогами или объяснить принцип действия. Формат универсальный: можно публиковать в виде статей, историй, видео или постов.



Несколько примеров от разных компаний:



→ Статья Antro: Разрушители легенд. Миф 1: ценности компании — пустая трата денег



→ Карточки «Нескучных Финансов»: 4 ошибки при подсчёте чистой прибыли



→ Видео «Сделаем»: 5 главных ошибок в контент-маркетинге

Формат разоблачений можно использовать и в рекламе. Например, его использует школа «Фоксфорд» в ПромоСтраницах

Объясняйте сложные вещи простыми словами

Когда продвигаете сложный продукт, стоит грамотно донести его ценность. Для этого можно объяснять его работу на понятном обывателю языке. Так можно привлечь покупателей, которые только недавно начали работать со своей проблемой: они ещё не нашли конкретного решения, поэтому ищут материалы попроще.

На контент «для чайников» всегда есть спрос, если тема нечасто проявляется в быту — ко многим таким запросам гугл дописывает фразу «простыми словами»

Формат кажется несложным, но на деле это не так: чтобы объяснить сложный процесс простыми словами, нужно детально разбираться в вопросе. Чтобы сделать публикацию действительно понятной и интересной, потребуется проводить аналогии, рисовать иллюстрации, приводить много примеров.

Пример: блогер Вастрик объясняет работу Google Glass и аналогов с помощью нарисованной схемы. Получается гораздо понятнее, чем если бы принцип описали текстом

SETTERS выпускает свой диджитал-словарь с каламбурами каждую неделю — это забавный контент, за которым следят коллеги по цеху

Отвечайте на вопросы

Конфуций однажды сказал: «Придумай тему для поста, и эсэмэмщик будет доволен один день. Создай ему форму для сбора вопросов — и он будет доволен всю жизнь». Ответы на вопросы — это источник почти бесконечных тем для контента. Достаточно только отладить регулярный сбор вопросов от пользователей, и они будут придумывать идеи за вас.



Такой контент работает сразу на несколько задач:

Упрощает взаимодействие с продуктом — в публикациях вы объясняете, как он работает.

Снимает нагрузку отдела продаж и службы поддержки — пользователи реже мучают сотрудников вопросами, ведь могут найти ответы в блоге компании.

Снимает переживания пользователей перед покупкой — они могут узнать из постов и статей, как работать с изъянами продукта.

Для запуска формата можно взять список вопросов у службы поддержки и отдела продаж: этим сотрудникам задают много вопросов, и можно публично ответить на главные из них. Дальше стоит запустить форму сбора вопросов и напоминать о ней по мере необходимости. Собирать вопросы можно в комментариях в соцсетях, через сайт, Google Forms или Яндекс.Формы.

Пример: у Бюро Горбунова есть большой раздел «Советы» — это большой архив публикаций с ответами на вопросы читателей

Делитесь кейсами

Рассказывайте о своём опыте на практике: покажите читателям, что и как вы делаете для своих клиентов. Такой формат максимально наглядно доказывает ваш профессионализм: вместо теоретических рассуждений вы сможете сразу показать, что и как делали, какие результаты это принесло.

У нас есть отдельная статья о том, как писать кейсы. В ней мы рассказываем, как похвастаться своими успехами, но при этом сделать это интересно. Публикацию оформили в пошаговую инструкцию: от подбора темы до демонстрации результата.

В заголовок кейса можно сразу поместить результат — это бросается в глаза и привлекает читателей

Рассказывайте о продукте

Описывайте, как работает ваш продукт. Можно показывать это через сценарии, сравнить с аналогами, объяснить, какие преимущества получит покупатель. Через формат можно донести пользователям пользу ваших товаров и услуг. Несколько вариантов, как это сделать:



Покажите сценарии использования. Объясните, в каких случаях можно использовать ваш продукт. Это покажет потенциальному клиенту разные стороны ваших товаров и услуг. Через такой контент можно показать, что использовать продукт можно сразу во многих случаях, что создаст дополнительную ценность.

Пример из блога JagaJam: компания показывает разные способы использования сервиса в формате инструкций

Объясните, как работает ваш продукт. Если продаёте сложные товары или услуги, расскажите, что это и зачем нужно. С помощью таких публикаций вы сможете познакомить новых пользователей со своей компанией, а давним покупателям открыть дополнительные преимущества.

Тинькофф в статьях рассказывает о тонкостях своих продуктов. Это помогает пользователям решать проблемы, а потенциальным держателям карт — узнавать о преимуществах

Расскажите историю от лица покупателя. Объясните, как работает ваш продукт на примере конкретного человека. Можно взять интервью у действующего заказчика или выдумать гипотетического — это не совсем честно, но хорошо работает в рекламе. Такой формат убеждает потенциальных клиентов: людям свойственно доверять другим людям.

Пример Skillbox Media: компания показывает, как курсы изменили жизнь конкретного человека — это вдохновляет других на покупку обучения

Рассказывайте о новинках. Анонсируйте новые товары, обновления в сервисах, новые тарифы и услуги. За таким контентом интересно следить лояльным клиентам, а сомневающиеся читатели смогут найти продукты, которые их заинтересуют.

В блоге SMMplanner для каждого пакета обновлений сервиса готовят отдельную статью

Показывайте закулисье компании

Приоткрывайте внутренние процессы и демонстрируйте отношения внутри компании. Такой контент решает две задачи: показывает, как организована работа, и объясняет, что вы действительно профессионалы. С другой стороны, эмоционально вовлекает подписчиков: демонстрирует, что на той стороне тоже живые люди — это контент, который заходит лояльным покупателям.



Открывайте внутренние инструкции и регламенты. Это продемонстрирует ваш подход к делу, укажет на тонкости в работе, сделает компанию привлекательнее для соискателей. Потенциальным покупателям станет ясно, как будет организована работа по проекту, какие требования вы предъявляете к товарам — это формирует доверие к бренду. Но не увлекайтесь — не стоит раскрывать секретов, которые с радостью утащат конкуренты.

Valve в открытом доступе держат руководство для новых сотрудников. В нём рассказывают, как устроена работа в компании — это повышает интерес к ней со стороны соискателей

Делитесь жизнью компании. Показывайте своих сотрудников, офис, корпоративные праздники. Рассказывайте об интересных традициях, которые приняты в коллективе. Травите байки об истории компании. Всё это создаёт у покупателей эмоциональную привязанность к бренду, а у потенциальных сотрудников — желание работать в компании.

Пример Додо: компания показывает, с чего начинался бизнес — такие посты помогают читателям вдохновиться и оценить старания команды бренда

Как испортить хорошую тему

Все темы, которые мы описали в статье — не решение всех проблем с контентом. С ними нужно правильно работать, чтобы контент выполнял бизнес-задачи компании. Для этого избегите распространённых ошибок:



Ошибка 1: компания рассказывает о том, что интересно только коллективу. Когда в блоге организации не учитывают пользу для клиента, получается или реклама, или междусобойчик. Перед созданием каждой темы задавайте вопрос: «Что получит читатель?» — так вы сможете найти компромисс между потребностями пользователя и интересами компании.

Пример контента IT-компании, где не позаботились о читателе: в блоге опубликовали обзор стола с шашлыками. Результат — лайков больше обычного, но почти все от сотрудников

Ошибка 2: компания не ориентируется на целевую аудиторию. Когда ответственный за контент пишет публикации, не ориентируясь на портрет читателя, посты и статьи выходят неинтересными. Подписчики блога не будут читать материалы через силу — стоит учитывать их потребности при составлении публикаций.

Пример от Reebok: бренд привлёк для рекламной кампании фем-активистку Залину Маршенкулову. Рекламный слоган показался оскорбительным для аудитории, компании пришлось публично извиняться

Ошибка 3: компания неверно определилась с площадкой. На каждой платформе есть свои негласные правила: пользователи ожидают увидеть в ленте привычный контент. Если публикация не попадает в общее настроение площадки, её в лучшем случае не заметят, а в худшем — ещё и захейтят.

Пример, когда автор неудачно подобрал площадку. Хоть на vc.ru и любят истории успеха, там оставляют без внимания публикации, написанные в духе постов из пабликов про успешный успех

Темы, которые мы собрали в статье, можно расширять, дополнять и комбинировать. Не концентрируйтесь на одном типе контента — используйте разные варианты и находите удачное соотношение из множества форматов. Так блог будет интересным и полезным для читателей, они будут охотнее обращаться к вам за товарами и услугами.