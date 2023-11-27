5 ситуаций, когда текст лучше заменить иллюстрацией

Привет! Я Павел Молянов — руководитель агентства контент-маркетинга «Сделаем». Сегодня поговорим про иллюстрации.

Иллюстрацией может быть фото, видео, схема, таблица, инфографика, рисунок, список, скан, пример, формула. Если вы пишете текст и вам кажется, что какой-то абзац можно заменить иллюстрацией — не кажется, меняйте. Иллюстрация работает круче текста: она почти всегда лучше цепляет внимание и проще усваивается.

Чтобы вам было понятнее, когда и зачем заменять текст, я собрал 5 наглядных ситуаций-примеров.

1. Показать продукт, объект, ситуацию

Описывать внешний вид продукта текстом сложно, а иногда бесполезно. Допустим, вы пишете про ноутбук. Выражения вроде: элегантный стиль, плавные линии, лаконичный корпус — мишура, которую фиг представишь.

Никакие слова не убедят, что ноутбук действительно стильный и красивый. С этой задачей справится только пара качественных фото, а еще лучше видео.

Можно написать толщину ноутбука в миллиметрах, а лучше показать его и сравнить с монетой

Показать можно не только продукт в привычном понимании. С помощью иллюстрации можно показать объект, героя статьи, ситуацию, услугу и так далее.

О чем пишем Что показываем Студия записи подкастов Фото из студии с ребятами, которые записывают подкасты. Фото оборудования, фото звезды, которая записывается в студии. Трудности удаленной работы Фото рабочего стола с кучей бумажек, фантиков от конфет, чашкой кофе и человека в пижаме с мишками за ним. Текст в блог турагентства с лайфхаками для путешественников Скриншоты полезных приложений, которые помогут сэкономить на билетах и жилье, найти точки питания, где едят местные жители и так далее.

2. Показать жизненный сценарий

Наверняка вы уже сто раз слышали фразу: человек покупает не товар и услугу, а эмоции и состояние, которые они ему дают. Читатель видит рекламу, представляет себе, как продукт сделает его жизнь лучше и заряжается эмоцией. И только потом идет читать УТП, чтобы принять взвешенное решение о покупке.

Иллюстрации со сценариями вызывают больше эмоций, чем просто текст.

Вспомните рекламу iPhone.

Apple могли бы без заморочек показать корпус с разных ракурсов — для фанатов и этого будет достаточно. Но они прокручивают сценарий: смартфон улетает на пол, купается в воде и кофе, болтается в сумке вместе с ключами, но продолжает работать без единой царапины.

То же самое и с другими продуктами. Например, вы пишете статью о новом ЖК недалеко от центра Москвы. Покажите читателю преимущества жизни в нем с помощью фото. Как вариант: можно зайти в Яндекс. Карты и сделать скриншоты панорам ближайших достопримечательностей. Или построить маршрут и показать на карте, что до метро и правда идти 15 минут.

Важно не просто вставить скриншот в текст, а дополнить его подписью, которая раскроет смысл

Или, допустим, вы пишете текст про умную колонку. Возьмите фото колонки в домашней обстановке и покажите команды, которые упростят жизнь покупателя. Вот как это сделали в Яндексе:

Чтобы уловить суть, человеку не обязательно читать абзац текста. Достаточно посмотреть на заголовок и картинку.

3. Продемонстрировать результат

Результат работы тоже лучше показывать с помощью иллюстраций. Можно просто изобразить конечный результат: например, добавить фото готового блюда. Либо использовать формат было-стало и до-после.

О чем пишем Что показываем Видео-курс тренировок для прокачки пресса в домашних условиях Фото талии до курса и после Разработка интерфейса сайта Фото кривого сайта до и удобного после Домашняя кондитерская Фото готовых тортов Кондитерская, которая готовит низкокалорийные сладости Сравнительный график с количеством калорий в обычном торте и в низкокалорийном. А еще можно указать, сколько часов нужно бегать, чтобы сжечь калории в том и в другом случаях Услуги клининга Фото до: грязная захламленная квартира. Фото после: кристальная чистота Реклама курса по копирайтингу Скриншоты отзывов, где ученики рассказывают, как курс поменял их жизнь, и сколько денег они зарабатывают теперь

Иллюстрации помогут показать результат работы, который трудно представить: навыки и экспертность. Например, копирайтер рекламирует свои услуги. Он берет кусок сложного и непонятного текста и переделывает его в интересный и цепляющий материал. И оформляет это все в текстовую иллюстрацию в формате было-стало:

Чтобы уловить суть, человеку не обязательно читать абзац текста. Достаточно посмотреть на заголовок и картинку

4. Погрузить в процесс

Если результат работы показать нельзя, либо его пока нет, погрузите читателя в процесс. Иллюстрации помогут сделать процесс наглядным и упростить восприятие.

О чем пишем Что показываем Услуги по монтажу электрики Фото укладки кабеля в стене. Рядом — скан заключения независимой экспертной организации, которая подтверждает: риска защемления или разрыва проводов нет, а изоляция сделана качественно. Кондитерская с безглютеновыми десертами Короткие музыкальные видео-ролики, где кондитер готовит пирожные и тортики Новый видео-курс по растяжке Скриншоты, либо гифки видео-уроков

5. Объяснить сложное наглядно

С помощью иллюстраций можно в доступной форме объяснить вещи, которые сложно воспринимать в форме текста.

Возьмем в пример инструкции Икеа. Чтобы собрать посудомойку, покупателю нужен набор инструментов. Авторы инструкции могли бы перечислить их списком: отвертка с крестовым шлицем, с прямым шлицем и так далее. Но если человек устанавливает технику впервые, эти термины для него звучат как что-то на эльфийском. Поэтому Икеа сделали проще, они детально изобразили каждый инструмент:

Человек сразу сообразит, какие инструменты у него уже есть. А остальные купит в магазине, показав схему консультанту.

А вот как в статье журнала «Код» объясняют принцип действия шумоподавления в наушниках. Сначала описывают суть текстом, а потом наглядно показывают, как это работает

Объяснять сложное наглядно можно не только с помощью нарисованных иллюстраций. Фото, скриншоты, гифки тоже работают:

О чем пишем Что показываем Создание анимации для соцсетей Скриншоты с пошаговыми действиями и стрелочками, которые покажут, куда надо нажимать Реклама пластиковых окон, которые можно установить самостоятельно Гифки из видео-инструкции, которые покажут, насколько это просто Реклама барбершопа, который делает стрижки по технологии Fade Фото готовой стрижки с описанием ее преимуществ Реклама услуг по укладке плитки по специальной технологии «кремлевский угол» Фото готовой облицовки, которое объяснит, в чем преимущество: не видно боковых срезов, не надо покупать пластиковый металлический уголок.

Важно: не переборщите с иллюстрациями

Делать иллюстрации ради иллюстраций — плохо. Если в погоне за вниманием читателя добавлять картинки через каждые два-три предложения, можно получить обратный эффект.

Допустим, вы пишете рекламную статью про дорогие матрасы и целый раздел посвящаете проблеме — на неудобном матрасе человек долго не может расслабиться и уснуть. Чтобы развлечь читателя, добавляете кучу иллюстраций, которые вроде как «жиза» и давят на больное. Получается что-то такое:

Здесь иллюстрации не дополняют текст, а просто дублируют его. Плюс каждая картинка несет один и тот же смысл: если убрать одну-две, суть не изменится.

Из-за этого нагромождения текст становится слишком «разбавленным». Читать его сложно, фокус внимания сбивается: приходится постоянно бегать глазами с текста на картинку и обратно. Пока читатель рассмотрит подписи на картинке, он уже забудет о чем шла речь в предыдущем абзаце.

Чтобы такого не произошло, придерживайтесь правила: один смысловой абзац — одна иллюстрация. Если уж хотите добавить юмора, то закажите у дизайнера отдельный комикс с сюжетом. Он будет выглядеть самодостаточно и не помешает читать текст.

И помните: качественная иллюстрация должна заменять текст без потери смысла, либо дополнять его и помогать раскрыть тему статьи.

Памятка: когда текст надо заменить иллюстрацией

1. Описываете продукт/объект/ситуацию → Поставьте качественное фото продукта/объекта. Сделайте или найдите фото, которое отражает жизненную ситуацию.

2. Хотите вызвать эмоцию → Добавьте иллюстрацию с жизненным сценарием.

3. Хотите описать результат → Покажите фото результата работы, либо добавьте фото до и после.

4. Хотите погрузить читателя в процесс → Поставьте фото или видео.

5. Хотите объяснить сложное → Нарисуйте схему, покажите пошаговые действия с помощью скриншотов или видео.

6. Хотите пошутить → добавьте смешную картинку, которая будет отражать тему и дополнять текст. Либо закажите у дизайнера комикс со сценарием.

7. Не знаете какую иллюстрацию добавить вместо текста → Не добавляйте.