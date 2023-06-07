Что такое социальный контракт? И как открыть бизнес с его помощью

Сейчас в России малообеспеченные граждане и безработные могут воспользоваться государственной социальной помощью на основе соцконтракта. О том, какие шаги нужно предпринять для заключения соцконтракта — узнаете в статье.

Что такое социальный контракт?

Социальный контракт — это соглашение между местным органом соцзащиты и малообеспеченным гражданином. В рамках контракта учреждение разрабатывает персональную «дорожную карту» действий для гражданина, обратившегося за помощью, а гражданин обязуется выполнить мероприятия, прописанные в соглашении.

Согласно условиям заключенного договора учреждение обязуется оказать нуждающимся определенную помощь (социальные услуги, денежные выплаты и т.д.), а те, в свою очередь, берут на себя обязательство, прописанное в соцконтракте: пройти обучение, трудоустроиться или открыть собственное дело.

Основной задачей данной господдержки является то, что граждане должны потратить вырученные средства с целью выхода из тяжелой жизненной ситуации и приобретения постоянного дохода в будущем.

Также необходимо учитывать то, что максимальная сумма, которую можно получить, зависит от вида социального контракта.

Размеры выплат устанавливаются на региональном уровне, а на федеральном приняты следующие ограничения:

На создание своего бизнеса выделяется до 350 тысяч рублей.

На личное подсобное хозяйство — до 200 тысяч рублей.

На обучение или переобучение — до 30 тысяч рублей.

На преодоление сложной жизненной ситуации — до 50-70 тысяч рублей за весь срок действия контракта.

Кому положены деньги на открытие бизнеса

Для начала необходимо убедиться, в том, что вы входите в категорию граждан, которые могут претендовать на выплату. Претендент на государственную социальную помощь на основе социального контракта должен соответствовать главному критерию — его доход не должен превышать сумму прожиточного минимума.

Так, подписать соцконтракт могут: безработные граждане, малоимущие семьи, в том числе многодетные, а также предприниматели и самозанятые, если в предыдущие месяцы они заработали меньше прожиточного минимума.

Например, семья из трех человек проживает в Краснодарском крае. Зарплата мужа — 60 000 руб. Жена — неработающая домохозяйка. У них есть ребенок школьного возраста. Величина прожиточного минимума в Краснодарском крае в 2023 году на душу населения составляет 13 800 рублей. Общий месячный доход семьи — 60 000 руб., а среднедушевой — 20 000 руб. Эта сумма больше регионального прожиточного минимума, следовательно, семья не сможет воспользоваться социальным контрактом.

Если вы соответствуете условиям для подписания соцконтракта, то можете перейти к следующему шагу — подаче заявления.

Куда обратиться, какие документы подать, защита проекта

Для начала необходимо убедиться, в том, что вы входите в категорию граждан, которые могут претендовать на выплату. Претендент на государственную социальную помощь на основе социального контракта должен соответствовать главному критерию — его доход не должен превышать сумму прожиточного минимума.

Так, подписать соцконтракт могут: безработные граждане, малоимущие семьи, в том числе многодетные, а также предприниматели и самозанятые, если в предыдущие месяцы они заработали меньше прожиточного минимума.

Например, семья из трех человек проживает в Краснодарском крае. Зарплата мужа — 60 000 руб. Жена — неработающая домохозяйка. У них есть ребенок школьного возраста. Величина прожиточного минимума в Краснодарском крае в 2023 году на душу населения составляет 13 800 рублей. Общий месячный доход семьи — 60 000 руб., а среднедушевой — 20 000 руб. Эта сумма больше регионального прожиточного минимума, следовательно, семья не сможет воспользоваться социальным контрактом.

Если вы соответствуете условиям для подписания соцконтракта, то можете перейти к следующему шагу — подаче заявления.

Куда обратиться, какие документы подать, защита проекта

Соцконтракт заключается с местными властями, поэтому важно, чтобы у человека была регистрация в регионе. Если вы проживаете в другом субъекте Федерации, то вам придется запросить подтверждение того, что вы ранее не заключали соцконтракт в своем родном регионе.

Подать заявку на получение соцконтракта можно как онлайн на портале «Госуслуги», так и лично в МФЦ, Центре «Мой бизнес» или отделе соцзащиты. Пакет документов отличается в зависимости от вида соцконтракта, поэтому важно уточнить это заранее в районном отделении соцзащиты. В основном, для заключения соцконтракта требуются следующие документы:

Заявление на получение услуги;

Комплект документов (например, копии паспортов всех членов семьи, свидетельства о рождении для детей младше 14 лет, справка о доходах и суммах налога физического лица и т.д.);

Бизнес-план.



По подготовке бизнес-плана могут помочь Центры «Мой бизнес». На данный момент 440 отделений действуют в 84 регионах страны. Найти ближайшее отделение в своем регионе можно на интерактивной карте или позвонив специалистам по номерам горячих линий.

После подачи документов необходимо ждать рассмотрения заявления. Если необходимость запрашивать информацию от других ведомств, например, из налоговой, отсутствует — заявление рассматривают в течение 10 дней. Если такая необходимость есть, например, для ИП, то рассмотрение занимает 30 дней. Отказать в услуге или отправить заявку на доработку могут в случае не полной комплектности документов, не соответствия соискателя требованиям на получение соцконтракта или при указании недостоверных сведений.

После рассмотрения документов, назначается дата защиты проекта. Перед комиссией нужно уверенно рассказать, почему ваш проект достоин государственных денег:

Зачем вам это нужно?

Где будете открывать?

Какое помещение присмотрели?

Сколько стоит аренда?

Планируете ли нанимать сотрудников?

Как будете привлекать клиентов?

Вовлечены ли вы в процесс, умеете ли делать то, что хотите, или будете проходить обучение?

Комиссия не должна вас напугать, если вы уверены в своем начинании. Во время подготовки бизнес-плана вы так или иначе узнаете практически все о своем будущем бизнесе.

Отчетность и обязательства

После защиты проектов комиссия выбирает участников, которые подписывают договор на получение государственной помощи. Если заявление одобрят, то средства перечислят на те реквизиты банковского счета, которые вы указали в заявке.

Следующие 9 месяцев после подписания соцконтракта необходимо отчитываться о результатах своей работы. То есть человеку дают время на то, чтобы бизнес начал приносить прибыль и в итоге стал основным источником дохода. Деньги можно потратить строго на развитие бизнеса — все расходы нужно будет подтверждать чеками, договорами и расписками.

Будьте внимательны, не в каждом регионе на средства, полученные по соцконтракту, допускается покупка расходных материалов. Также не во всех регионах соцконтракт покрывает затраты на аренду помещения. Уточняйте все условия по соцконтракту заранее, до момента подачи заявки.

После реализации денег по соцконтракту участник обязан вести свою деятельность 3 года. Если в течение первого года прекращается работа или меняется место жительства, то деньги, выделенные на открытие дела, нужно будет вернуть.

Если работа пошла в гору, то обратно ничего не заберут. Соцконтракт — это не кредит, а помощь тем, кто нуждается.

Как проходит проверка

Многие страшатся получать соцконтракт и другие формы поддержки бизнеса, например субсидии и гранты, из-за наличия отчетности. Конечно, как мы уже сказали ранее, вам не обойтись без чеков и проверок, но на самом деле все не так страшно, как может показаться на первый взгляд.

Социальный контракт является государственной мерой поддержки малого бизнеса. Вы не будете обязаны возвращать средства государству, если выполните все условия соцконтракта. Главное — внимательно изучайте условия получения выплат в вашем регионе.