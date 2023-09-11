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Малый и средний бизнес

Портфель займов в государственных МФО вырос на 3,8% к 2022 году

Вступили в силу поправки в закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» в части совершенствования деятельности государственных микрофинансовых организаций (ГМФО).
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Портфель займов в государственных МФО вырос на 3,8% к 2022 году
Фото из открытых источников

Новации позволят таргетировать меру господдержки на микропредприятия и начинающий бизнес, которым обычно сложно получать кредиты в банках на выгодных условиях. Финансовая поддержка МСП осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал Президент и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Министерство экономического развития устанавливает включение ГМФО в состав участников национальной гарантийной системы (НГС) и новые требования к их деятельности, в частности, к стандартам оказываемой поддержки. Оценивать соблюдение государственными МФО требований законодательства, финансовую устойчивость и эффективность их работы будет оператор НГС — «Корпорация МСП». В результате получать дополнительное финансирование смогут самые эффективные ГМФО, ставка по микрозаймам для приоритетных групп предпринимателей будет снижаться.

На конец августа заключено более 16 тысяч финансовых обязательств. Средний размер микрозайма — 2,1 млн рублей, срок — 2,5 года, средневзвешенная ставка — 5,8%. Самые распространённые цели привлечения финансовых средств – оборотные (59%) и инвестиционные (26%). Чаще всего микрофинансовыми программами пользуются микропредприятия – 85%. Поддержка больше всего востребована у компаний из сферы торговли (26%), услуг (23%) и сельского хозяйства (15%).

«Общий капитал системы МФО на текущий момент достиг почти 85 млрд рублей и вырос за последний год на 4,5 %. Действующий портфель микрозаймов составляет 67,5 млрд рублей. Прирост к показателю за аналогичный период 2022 года составил 3,8%. Новая система оценки и ранжирования позволит повысить эффективность управления этим портфелем и привлекательность продуктов МФО», — сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

Первая оценка и ранжирование ГМФО будут проведены в следующем году по итогам текущего по принципам, которые сейчас распространены на региональные гарантийные организации, также входящие в состав НГС.

«Для удобства предпринимателей подавать заявки на микрозаймы можно будет через Цифровую платформу МСП.РФ, где в ближайшее время появится специальный сервис. Это будет способствовать расширению круга потенциальных получателей финансовой поддержки, а стандартизация и оценка их эффективности сделает работу ГМФО прозрачнее и эффективнее. Новации позволят обеспечить выдачу льготных займов малому и среднему бизнесу до 50 млрд ежегодно за счет снижения операционных расходов, роста оборачиваемости и сокращения среднего срока микрозаймов и других изменений», — отметил генеральный директор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.

Напомним, государственные микрофинансовые организации созданы для поддержки субъектов МСП за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. Учредителями ГМФО являются субъекты РФ и муниципальные образования. ГМФО предоставляют микрозаймы субъектам МСП в сумме до 5 млн рублей, а самозанятым в сумме до 1 млн рублей на срок до 3 лет по более низким процентным ставкам в сравнении с банковскими продуктами.

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Комментарии

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