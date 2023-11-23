Минэкономразвития расширяет границы применения УСН в 2024 году. Утверждены новые коэффициенты-дефляторы

Минэкономразвития России утверждены коэффициенты-дефляторы на 2024 год. Эти коэффициенты учитывают изменения потребительских цен на товары и услуги за предыдущие годы и устанавливаются для индексации отдельных элементов налогообложения.

Так, в отношении упрощенной системы налогообложения (УСН) коэффициент-дефлятор на 2024 г. составит 1,329.

Согласно Налоговому кодексу уровень доходов предпринимателя для перехода на УСН не должен превышать 112,5 млн рублей, а для предприятий, которые уже применяют УСН, — 200 млн рублей.

Применение коэффициента-дефлятора позволит поднять верхнюю границу перехода на УСН с 1 января 2024 года до 149,5 млн рублей (112,5 млн рублей x 1,329), а предельное значение дохода для применяющих УСН предпринимателей — до 265,8 млн рублей (200 млн рублей х 1,329).

Это позволит большему количеству предпринимателей применять этот популярный налоговый режим.

Также Минэкономразвития установлен коэффициент-дефлятор для индексации размера фиксированного авансового платежа по НДФЛ, уплачиваемого трудовыми мигрантами, — 2,400. Для индексации суммы удельных расходов на добычу углеводородного сырья по НДД коэффициент составит 1,284. В целях индексации размера потенциально возможного дохода на ПСН (по решению субъекта РФ) коэффициент составит 1,058. Коэффициент-дефлятор для ставок торгового сбора составит 1,828.